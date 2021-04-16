RAMAZAN İMSAKİYE
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Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 16 Nisan BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum

Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 16 Nisan BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum
16.04.2021 10:12
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Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul düşüşe geçti. Piyasaları yakından takip edenler sabah saatlerinde Borsa İstanbul'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da "Borsa düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 1.404,10 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 1.404,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,66 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.404,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,24 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün banka hisselerinde devam eden alımlara karşın, diğer hisselerin yükselişe katılamamasıyla günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.407,76 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin ise bölgesel bazda ayrışmalara neden olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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