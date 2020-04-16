Borel bugün piyasada! Yerli dezenfektan Borel raflarda

ETİ Maden tarafından Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle üretilen bor katkılı antibakteriyel el dezenfektanı BOREL bugün raflardaki yerini aldı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı...
ETİ Maden tarafından Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle üretilen bor katkılı antibakteriyel el dezenfektanı BOREL bugün raflarda yerini alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen dezenfektanın laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Bugünden itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi. BOREL'in ilk etapta 100 ml'lik boyutlarda piyasaya çıkacağını kaydeden Dönmez, "1 ve 5 litrelik üretimler için çalışmalar sürüyor" diye konuştu. Dönmez, BOREL'in ilk parti üretiminin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini belirterek, ürün yüklü 4 kamyonun bakanlıktan yola çıktığını aktardı.