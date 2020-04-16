Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli mücadelede devlet desteği paylaşımı 16.04.2020 13:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, vatandaşımızın fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.” dedi.