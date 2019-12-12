Bloomberg: Büyümede en pozitif görünüm Türkiye'de 12.12.2019 09:59

Türkiye ekonomisi, tarihin en büyük kur operasyonlarına rağmen pozitif seyrini sürdürüyor. Türkiye'ye karşı ekonomik operasyonların başını çeken Bloomberg, olumlu gidişe daha fazla seyirci kalamadı. Bloomberg'de yayınlanan ankette, ekonomik büyümede en pozitif görünümün Türkiye'de olduğu vurgulandı.

Türkiye ekonomisi tarihin en büyük kur operasyonlarına rağmen pozitif görünümünü sürdürüyor. Ünlü ekonomi kurumu Bloomberg, dünyanın önde gelen ekonomik kuruluşlarına ve stratejistlerine 2020 yılı için ekonomik büyüme beklenen ülkeleri sordu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %64'ü Türkiye ekonomisinin büyümesini bekliyor.



EN POZİTİF GÖRÜNÜM TÜRKİYE'DE

Söz konusu ankette, ekonomik büyümede en pozitif görünümün Türkiye'de olması dikkatlerden kaçmadı. Dünyaca ünlü birçok ekonomi kuruluşu ve stratejist, onca operasyona rağmen Türkiye'nin boyun eğmediğini ve büyümeye devam edeceğini kabullenmiş oldu.



BÜYÜMESİ BEKLENEN DİĞER ÜLKELER

Ankette Türkiye'nin yanında büyümesi beklenen ülkeler olarak Brezilya, Endonezya ve Hindistan gösterildi.



