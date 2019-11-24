Bugünkü
Takvim

Ticari kredide 3 yılın dibine indi

Geçen yılki kur saldırısının ardından 'ın Eylül 2018'de açıkladığı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. , tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, Merkez sı'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı. 10 puanlık indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti.

Ticari kredide faiz 3 yılın dibine indi
Geçen yılki kur saldırısının ardından Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de açıkladığı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. , tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, Merkez sı'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı.



10 puanlık indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti. Kur saldırısı sonrası 28 Eylül 2018'de yüzde 35.85'e ulaşan ticari kredi faizi, 15 Kasım 2019 itibarıyla yüzde 12.87 ile 16 Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTicari kredide faiz 3 yılın dibine indi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri