

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. 3 yıllık yol haritasında hedef, 'tek haneli enflasyon, istikrarlı, umut verici büyüme ve her yıl 1 milyon 66 bin istihdam' olarak belirlendi. Programın temasının 'Değişim Başlıyor' olduğunu belirten Albayrak, tarihin en büyük 2 kur saldırısı, küresel piyasalardaki türbülanslar, felaket senaryolarıyla toplumda hakim kılınmaya çalışılan saldırılara karşı dengelenme hedeflerinin başarıyla uygulandığını söyledi. Albayrak, şu mesajları verdi:

ataklarının ardından büyük bir resesyon, ' Türkiye küçülecek' beklentilerine rağmen, kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

hem TÜFE hem de ÜFE'de beklentilerin çok ötesinde performans ortaya koyduk. Geçen yıl, 2019 için yüzde 15.9'luk enflasyon hedefi koymuştuk. Sağlanan başarıyla bu yılı yüzde 12'lik enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz.cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız.dönemi boyunca istihdamdaki kişi sayısının yıllık ortalama 1 milyon 66 bin kişi artarak işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak.azaltılması amacıyla, fiyatistikrarını ve finansalistikrarı sağlamanınyanında dövize alternatifolabilecek TürkLirası bazlı finansalürünler geliştirilerekyaygınlaştırılacak.