Kur ataklarının ardından büyük bir resesyon, 'Türkiye küçülecek' beklentilerine rağmen, kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. 3 yıllık yol haritasında hedef, 'tek haneli enflasyon, istikrarlı, umut verici büyüme ve her yıl 1 milyon 66 bin istihdam' olarak belirlendi. Programın temasının 'Değişim Başlıyor' olduğunu belirten Albayrak, tarihin en büyük 2 kur saldırısı, küresel piyasalardaki türbülanslar, felaket senaryolarıyla toplumda hakim kılınmaya çalışılan saldırılara karşı dengelenme hedeflerinin başarıyla uygulandığını söyledi. Albayrak, şu mesajları verdi:
Enflasyonda hem TÜFE hem de ÜFE'de beklentilerin çok ötesinde performans ortaya koyduk. Geçen yıl, 2019 için yüzde 15.9'luk enflasyon hedefi koymuştuk. Sağlanan başarıyla bu yılı yüzde 12'lik enflasyon tahminiyle geride bırakmayı hedefliyoruz.
Yılı cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız.
Program dönemi boyunca istihdamdaki kişi sayısının yıllık ortalama 1 milyon 66 bin kişi artarak işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak.
HER ÇOCUĞUN HESABI OLACAK
Dolarizasyonun azaltılması amacıyla, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamanın yanında dövize alternatif olabilecek Türk Lirası bazlı finansal ürünler geliştirilerek yaygınlaştırılacak.
Vatandaşın kumbara hesabı uygulaması ile her yeni doğan çocuğa banka veya katılım finans şirketi hesabı açılacak. Böylece finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTE 100 MİLYARLIK HEDEF
Yılda 60 ila 100 milyar lira büyüklük sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sosyal tarafların mutabakatı ile kurulacak ve sermaye piyasalarını derinleştirecek kapsamlı bir reform paketi devreye sokulacak. İstanbul Finans Merkezi de 2021 yılında tamamlanacak.
Bankalarımız için artık temiz bir sayfa başlangıcı bekliyoruz. Artık gerçek meseleleri olan, finansman sağlama işine döneceklerini düşünüyoruz. Birçok defa vurguladığım hedeflerle uyumlu finansman modellerini tıpkı kamu bankalarının yaptığı gibi devreye alacaklarına inanıyoruz.
BAŞARILI MEMURA ÖDÜL SİSTEMİ
Şirketlere Kurumlar Vergisi indirimi sağlanacak.
Kamuda başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak 'Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' kurulacak.
Sosyal yardımların etkinliği ve verimliliği artırılacak.
Hal ve perakende yasası en kısa sürede hayata geçirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.