İstanbul'da toplu taşıma ücretleri yeniden gündemde! İBB'den ulaşıma 7 yılda yüzde 1680 zam
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin son 7 yılda yüzde 1680 arttığı belirtildi. İstanbulluların ulaşım giderlerindeki yükseliş yeniden gündeme gelirken toplu taşıma tarifelerinin yıllar içerisindeki değişimi merak konusu oldu. Ulaşım ücretlerindeki artışın vatandaşın bütçesine etkisi de tartışmanın başlıkları arasında yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmeler A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve AK Parti İBB Meclis Üyesi Hamdi Demirhan tarafından ele alınacak.
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi