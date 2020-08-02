"Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" amacına ulaştı!

02.08.2020 10:48

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nın amacına ulaştığını söyledi. Öte yandan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

'BİZ BİZE YETERİZ' AMACINA ULAŞTI

Selçuk, yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"na bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını belirtti. Devlet-millet el ele vererek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edildiğini, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını kaydeden Selçuk, "1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin verileri de bir grafikle paylaştı. Sosyal Destek Programı'nın üç fazında toplam 6 milyon 183 bin 633 hane/kişiye, 6 milyar 183 milyon lira ödeme yapıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından elde edilen 2 milyar lira ile 1 milyon 177 bin haneye toplam 1 milyar 177 milyon TL yardım yapıldı.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 573 bin çalışana 16 milyar 452 bin lira ödeme yapıldı.