BAŞVURANA geri ödemesiz 7750 TL! EMEKLİ PROMOSYON 2022 en yüksek hangi banka veriyor? İşte şartlar tüm detaylar...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, 7 bin lirayı bile aştı.Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Emekliler promosyon kampanyalarında 7 bin 500 liraya varan ödeme alırken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte bazı kampanyalar:

* AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.*

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.

* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.

* ING: 31 Ağustos'a kadar maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Harcama koşulsuz Turuncu Ekstra avantajlarından yararlanma, özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi gibi imkanlar da bulunuyor.

* İŞ BANKASI: 30 Eylül'e kadar geçerli kampanya ile; maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor. İşCep, internet şubesi ve telefon şubesinden emekli maaş hesabından ücretsiz ve sınırsız havale, diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim imkanı, özel kredi ve mevduat kampanyaları, aidatsız kart gibi imkanlar da emeklileri bekliyor.

* KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.

* QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor. Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczanede yılda 360 lira indirim imkanı da sunuyor. Tüm banka ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme hakkı, internet ve mobil şubeden ücretsiz EFT ve havale, şubelerde işlem önceliği, özel Emekli Bankacılığı hakkı, ilk yılı aidatsız kart gibi imkanlar da var.

* ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.

* TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 3.800, 4.575, 5.500 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Mobil uygulamada özel menü, avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.

* YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Ayrıca maaşını taşıyan emekliler, 60 gün içinde yeni fatura ödeme talimatı verirse 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. 31 Ağustos'a kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Ağustos'a kadar yapacakları toplam 500 lira harcama sonrasında ek 150 lira nakit promosyon daha alabiliyor. Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.

BUNLARA DİKKAT!

- Promosyon almak için tek şart 3 yıllık taahhüt vermek. Bunun dışındaki şartları kabul etmek zorunda değilsiniz.

- Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor. Bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara promosyonu artırıyor. Bunlara dikkat edin.

- Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Burada getirilen her kişi için ödeme yapılıyor. Kazandırılan her kişi için 250 lira veriliyor. Bazıları 1, bazıları 2, bazıları 10 emekli yakını için bu imkanı sunuyor.

- Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.

- Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.

"PROMOSYON KUYRUĞU"

Özel bir bankanın emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Özellikle Anadolu'daki ilçelerde şubelerin önünde yığılmalar yaşandı, 50 kişi sıraya yazılarak öğle saatine kadar işlemlerini yaptırdı. Ağustos ayının sonuna kadar kampanya devam edecek.

Emekliler özel bir bankanın şubesinde kuyruk oluşturdu. Maaşlarını taşıyan emeklilerin çoğunluğu kampanyanın ilaç gibi geldiği yorumunu yaptı. Emekli vatandaşlar, 'parayı nasıl değerlendireceksiniz?' sorusuna promosyonun yerinin şimdiden hazır olduğunu belirttiler.