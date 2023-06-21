Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk kez partisinin TBMM grup toplantısında ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Son rakamla birlikte asgari ücret reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal 'bak yine bize kaldı bu iş' diyor. Ne sana kaldı. Sen şu anda maalesef tilki marefetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk diyorsun. Daha çok diyeceksin. Ayrıca 400 lira uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay 500 lira olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.