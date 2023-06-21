Haberler Ekonomi Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
21.06.2023 13:46 - Son Güncelleme: 21.06.2023 13:46

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 05:35
Merkez Bankası faiz için ne...
Ekonomi 01:20
Memura Torbadan müjde çıktı!...
Ekonomi 03:49
2. el araçta 6 ay 6 bin...
Ekonomi 01:49
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 2023...
Ekonomi 01:49
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU |...
Ekonomi 03:01
Asgari ücrete ara zam konulu...
Ekonomi 12:39
Asgari ücret ne kadar olacak?...
Ekonomi 01:18
Petrolde 3. müjde Kato'dan
Ekonomi 02:39
Ekonomide yeni dönem!
Ekonomi 01:39
SON DAKİKA I Başkan...
Ekonomi 01:48
Asgari ücret tespit komisyonu...
Ekonomi 02:13
İstanbul Havalimanı'ndan uçuş...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk kez partisinin TBMM grup toplantısında ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Son rakamla birlikte asgari ücret reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal 'bak yine bize kaldı bu iş' diyor. Ne sana kaldı. Sen şu anda maalesef tilki marefetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk diyorsun. Daha çok diyeceksin. Ayrıca 400 lira uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay 500 lira olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA