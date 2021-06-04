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Başkan Erdoğan'dan sanatçılara ve çiftçilere müjde

Başkan Erdoğan'dan sanatçılara ve çiftçilere müjde
04.06.2021 17:19
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ''Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da ihmal etmiyoruz. Çiftçilerimizin Ziraaat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz. Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.'' dedi. Ayrıca Erdoğan ''Zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Tiyatro sektörümüze de 25 milyon tutarında turne desteği sağlayacağız.'' açıklamasında bulundu.


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