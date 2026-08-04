Şirin Sarı'dan petrol tahmini: 85 doların altında kalırsa enflasyon baskısı azalacak!

Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı

Sinan Alican Borsa İstanbul beklentilerini paylaştı: Endeksin 14.000 puanı aşması için petrol fiyatlarında kalıcı düşüş gerekiyor.

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Ertuğrul Özkök'ün diktatör iftirasına tepki: "Mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir"