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Şirin Sarı'dan petrol tahmini: 85 doların altında kalırsa enflasyon baskısı azalacak!

Şirin Sarı'dan petrol tahmini: 85 doların altında kalırsa enflasyon baskısı azalacak!

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Petrol piyasasında dar bantta yüksek dalgalanma sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı kritik 85 dolar sınırına dikkat çekti. Alternatif tedarik hatları ve OPEC adımlarının piyasayı rahatlattığını belirten Sarı; Kızıldeniz'deki gelişmeler, Japonya'nın faiz kararları ve kış sezonu öncesi petrol fiyatlarını bekleyen riskleri A Para canlı yayınında değerlendirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi

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