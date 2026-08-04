Şirin Sarı'dan petrol tahmini: 85 doların altında kalırsa enflasyon baskısı azalacak!
Petrol piyasasında dar bantta yüksek dalgalanma sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı kritik 85 dolar sınırına dikkat çekti. Alternatif tedarik hatları ve OPEC adımlarının piyasayı rahatlattığını belirten Sarı; Kızıldeniz'deki gelişmeler, Japonya'nın faiz kararları ve kış sezonu öncesi petrol fiyatlarını bekleyen riskleri A Para canlı yayınında değerlendirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi