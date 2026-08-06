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İslam Memiş'ten altın uyarısı: Yükseliş devam edecek mi?

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Yükseliş devam edecek mi?

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Altın fiyatlarındaki son durum ve piyasaların geleceği A Haber canlı yayınında ele alınırken Finans Analisti İslam Memiş yeni beklentilerini paylaştı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi

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