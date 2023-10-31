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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 20:04 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 20:16

Başkan Erdoğan'dan KOBİ'lere kredi müjdesi! "Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni kredi paketini devreye alıyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni kredi paketinin devreye alınacağını açıklayan Başkan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Deprem Bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile iş birliği halinde işletme başına, 200 bin lira ila 750 bin lira faizsiz kredi sağlayacağız. Ayrıca, son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız."

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