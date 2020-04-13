Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1'e indirdi 13.04.2020 11:57

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1.0’i ile sınırlandırılması kararı aldı.