Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024'teki yol haritasını açıkladı: "Enflasyonda düşüş sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2024'te büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. Emtia fiyatları muhtemelen oynaklık arz edecek.

İhracatta iyimser olmak için AB'deki kademeli toparlanma sebep olarak karşımıza çıkıyor.