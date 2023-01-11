Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

EYT İÇİN İŞVERENE KGF DESTEĞİ

14 başlıkta Türkiye'de tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir kampanya. İşveren için öngörülemeyen maliyetlere karşı tedbirlerimizi aldık. EYT ile ilgili bir firma kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek.

36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.

ÜCRET ARTIŞLARI VE EYT DÜZENLEMESİ

Bu kararların, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım.

"KUR KORUMALI MEVDUATIN FAYDASI, MALİYETİNİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE"

Kur Korumalı Mevduatı Türkiye ekonomisini çok olumlu etkiledi. Kur korumalı mevduatın ulaştığı miktarın pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun toplam mevduat içindeki oranı yüzde 27. Kur Korumalı Mevduatın faydası, maliyetinin çok çok üstünde olan bir uygulamadır. Hazine'ye 95 milyar gibi bir fayda sağladı. 2 milyon mudinin dövize dokunmadan kendisini garanti altına almasına sebep oldu. Maliyeti azaldı, geçen ay 900 milyonluk bir maliyeti oldu. Türkiye, döviz ihtiyacını buradan sağladı, yastık altındaki döviz buraya geldi. Öngörülebilirliği artırdı.

Bugün açıklayacağımız KGF ile Türkiye'de herhangi bir kişinin kredi bulamıyorum deme imkanı kalmayacak.