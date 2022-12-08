Haberler Ekonomi Videoları Bakan Bilgin'den EYT mesajı: "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız"

Bakan Bilgin'den EYT mesajı: "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız"

Bakan Bilgin'den EYT mesajı: "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız"
08.12.2022 23:35

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 49:44
Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon...
Ekonomi 06:26
Asgari ücrette zam pazarlığı!...
Ekonomi 07:44
EYT 'de yaş şartı olacak mı?...
Ekonomi 01:46
Gabar'dan petrol fışkırdı!
Ekonomi 07:23
Ezber bozan flaş tavsiye!
Ekonomi 01:06
Memur ve memur emeklisine yeni...
Ekonomi 10:40
İşçiye Ocak zammı
Ekonomi 02:21
Enflasyon rakamları ne zaman...
Ekonomi 01:17
Kılıçdaroğlu'nun ekonomistleri...
Ekonomi 05:47
EYT'de hükümet ve işveren...
Ekonomi 03:06
Asgari ücrette zam oranı yüzde...
Ekonomi 03:22
SKK ve BAĞ-KUR emeklilerine...

Son dakika haberi... EYT düzenlemesinde son viraja girilirken milyonlarca çalışan 'yaş şartı' olup olmayacağını merakla bekliyor. Bir yandan da gözler asgari ücretle ilgili gelişmelerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin çözümü için ay sonunu işaret edip herkesi dinlediklerini dile getiren Bilgin, "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" dedi. Bakan Bilgin, asgari ücrette de çalışandan yana tavır alacaklarını vurguladı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA