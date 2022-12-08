Bakan Bilgin'den EYT mesajı: "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız"

Son dakika haberi... EYT düzenlemesinde son viraja girilirken milyonlarca çalışan 'yaş şartı' olup olmayacağını merakla bekliyor. Bir yandan da gözler asgari ücretle ilgili gelişmelerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT'nin çözümü için ay sonunu işaret edip herkesi dinlediklerini dile getiren Bilgin, "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" dedi. Bakan Bilgin, asgari ücrette de çalışandan yana tavır alacaklarını vurguladı.