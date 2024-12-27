Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 15:37

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e gündeme dair ve Türkiye'nin enerji politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ TARİFE SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Bayraktar, enerji faturalarına pandemi ile başlayan hazine desteğinin yeni bir tarife sistemi ile değişeceği bilgisini paylaştı.

Hükümet, elektrik ve doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını karşılarken, şimdi kullanıma göre yeni bir sistemi devreye alacak.

DESTEKLER 2025'TE DE DEVAM EDECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, desteklerin 2025'te de devam edeceğini belirterek, "Destek gruplarını tüketime göre ayıracağız. Son yapılan düzenlemeyle 5 bin kilovatsaat yıllık tüketimi aşan tüketicileri maliyet esaslı bir modele geçirmeyi hedefliyoruz. Elektrik tarafı için bunu söyleyeyim. Doğal gazda da il bazlı, kademelendirme söz konusu olacak. 417 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 60 destek devam edecek. Bu tüketimi aşanlar destekten yararlanmayacak ve maliyetini ödeyecek. Toplam abonelerin yüzde 3'ünü etkileyecek. Yüzde 97'si yine destekten yararlanacak" dedi.

ABD İLE GAZDA İŞBİRLİĞİ İMKANI VAR

Doğal gaz merkeziyle ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Bayraktar, "EPİAŞ'ı yani bizim enerji borsamızı nisan, mayıs gibi İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyoruz. Orada karbon piyasasını açmak istiyoruz. İstanbul GAZHUB projemizin altyapısıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Depolama kabiliyetimizi artırmaya gayret ediyoruz. İlave FSRU (sıvılaştırılmış gaz) düşünüyoruz. Bu anlamda yeni Trump yönetimiyle de özellikle doğal gaz alanında ciddi bir iş birliği imkânı olabilir" dedi.

LNG ve nükleer alanında da ABD ile işbirliği olanaklarının olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, üçüncü ülkelerde işbirliklerinin yapılabileceğini vurguladı.

431 MİLYAR TL DEVLETTEN

Tarifelerdeki desteklerin dışında 4.1 milyon hanenin enerji faturalarının tamamının karşılandığını belirten Bakan Bayraktar, "Kişi başı gelir kriterine göre dar gelirli vatandaşlara 75 kilovatsaate kadar elektrik bedava veriliyor" dedi.

Vatandaşlara yapılan destek miktarlarını da paylaşan Bakan Bayraktar, "2024 yılında elektrikte 175 milyar lira; doğal gazda 256 milyar lira olmak üzere toplamda 431 milyar liralık destek yapıldı" diye konuştu.





EMEKLİNİN FATURA YÜKÜ AZALDI

Enerji faturalarının ücretler üzerindeki yükünü paylaşan Bakan Bayraktar, "2002'de asgari ücretli maaşın yüzde 20'sini elektrik faturasına ödüyor. Yüzde 25'iyle doğal gaz faturasını ödüyor. Yani yüzde 45 alır almaz 2 tane faturaya gidiyor. 2023'te bu oranlar elektrikte 2.4'e, gazda 5.6'ya, yani toplam yüzde 8'e düştü" dedi.

Bayraktar, emeklilerin de 2002 yılında aylıklarının yüzde 35'iyle enerji faturası öderken, 2024'te en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira baz alındığında bunun yüzde 11'e düştüğünü söyledi.





DEPOLORAMIZ DOLU

Kış aylarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı ifade eden Enerji Bakanı Bayraktar, "Depolarımız yüzde 90'ların üzerinde dolu şu anda. Yani kışın inşallah herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Yani İran her zamanki bilinmezliğini koruyor. Şu anda kontratın sadece yarısını alabiliyoruz. Kontrattaki teslimatın yarısı geliyor ama buna rağmen hem LNG altyapımızda hem depolarımızda bu kış için bir risk görmüyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ SONDAJLARLAR YAPILACAK

Bakan Bayraktar, 2025 yılına girerken enerjide hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni sondajlar yapacaklarını da müjdeledi.

RİZE'DE PETROL BULUNDU

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bugün itibarıyla üretim kapasitesinin 7 milyon metreküpe geldiğini, 2025'in ilk çeyreğinde 9 milyon metreküpün üzerine çıkacağını anlatan Bakan Bayraktar, "Hali hazırda üretim yaklaşık 2.9 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Karadeniz'de dört tane gemi var. Yüzer üretim platformu da geldi. Şu anda Çanakkale'de hazırlıkları devam ediyor. Mayıs 2025'te Filyos'a geçecek ve bir sene işi var. Üzerine adeta fabrika inşa ediyoruz. O gemiyle birlikte günlük üretim 9.5-10 milyon metreküpe, sonra da 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bir taraftan yeni kuyular açıyoruz. 2028'e kadarki süreçte 40'ın üzerinde yeni kuyu kazılacak. Keşif amaçlı yeni sondaj konusunda da yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapmak istiyoruz" diye konuştu.

NİJER'DE 3 SAHA DAHA ALDIK

Sınır ötesi arama faaliyetlerinde gelinen noktayı da aktaran Bakan Bayraktar, Somali'de 2025 yılının ikinci yarısına doğru tablonun ortaya çıkacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Somali'de biz farklı ülkelerle iş birliğine hazırız. Bize bu anlamda gelen teklifler var. Türkiye'de Karadeniz gazıyla alakalı da teklifler var. Karadeniz'de ve Bulgaristan offshorundaki arama faaliyetleriyle ilgili de teklifler var ve bunlara sıcak olduğumuzu söylüyoruz."

NİJER'DE ÜÇ ALTIN SAHASI

Nijer'de üç tane altın sahamızın olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, "Agadez bölgesinde üç yeni saha anlaşması imzaladık, 2025 içerisinde ilk altını üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

"SURİYE'YE HEYET GİDECEK"

Türkiye'nin Suriye'de halihazırda kuzeye elektrik tedariki yaptığını belirten Bayraktar, "İdlib, Afrin gibi bizim harekat bölgelerimizin tamamına yaklaşık 210 megavatlık bir kapasitede elektrik veriyoruz. Onların kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Suriye'ye elektrik iletim altyapısıyla ilgili incelemelerde bulunması için birkaç gün içinde heyet göndereceğiz. Gelişmelere göre bu heyete ben başkanlık edebilirim. Suriye 2011'de yaklaşık 8 bin 500 megavatlık kurulu gücü olan bir ülkeydi. 2022 verilerine ulaşabildik. Kapasite 3 bin megavata gerilemiş durumda. Yani 5.500 megavat kaybedilmiş. Bu üretimin yerine konulması gerek. Biz Suriye'de elektriğin olmadığı yerleri elektrikle buluşturmalıyız" dedi.



Geçen hafta Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin Türkiye ziyaretini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Onların bizden talebi var. Lübnan'a elektriği Suriye üzerinden ulaştırmamız söz konusu olabilir" mesajı verdi.





AKKUYU DEVREYE GİRECEK

Akkuyu nükleer santralinin de devreye gireceğini belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Akkuyu ilk reaktörden elektrik üretmeye başladığında 1200 megavatla Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.5'ini karşılayacak. Dört reaktör devreye girdiğinde de yüzde 10 olacak. Biz yılda 7-7.5 milyar metreküp gazı artık ithal etmemiş olacağız. Bu da bugünkü paralarla neredeyse 3 milyar dolar demek."

"KURULU GÜCÜ 120 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını açıkladıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Kurulu gücü 120 bine çıkaracağız, bunun için yılda 7.500 megavatları bulmamız lazım. 2024 yılı güneş ve rüzgârda Türkiye'nin rekor yılı. 6 bin megavatın üzerinde yeni bir kurulu güç yaptık. Hedefimiz 5 bindi, onu geçtik. Biz 1.000 megavat güneş enerjisi santrali yaparsak 350 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlemiş oluyoruz. 6 bin megavatlık kapasiteyle yaklaşık 2.1 milyar metreküplük yani 1 milyar dolara yakın doğalgaz ithalatını önlemiş oluyoruz" dedi.

2025'te yılın başında ve sonunda YEKA yarışması yapacaklarını anlatan Bakan Bayraktar, "Ocak sonu, şubat başında yapacağımız 2 bin megavatlık kapasite tahsisi yarışmasına ciddi bir ilgi var. Buraya yabancı yatırımcılar da ilgi gösterebilir. İkili anlaşmalarla belli ülkelerle de yenilenebilir projeleri geliştirmek istiyoruz. Körfez ülkeleri, Batı ülkeleri olabilir, şimdi Fransa'yla offshore rüzgâr santrali konuşuyoruz. Çinlilerin bu konuda ilgisi var" açıklaması yaptı. Bayraktar, 2025'te bir YEKA ihalesi gibi offshore ihalesi yapmak istediklerini vurguladı.

FIRSATÇIYA TEPKİ

Bakan Bayraktar, fırsatçılara da tepki göstererek, "Enerji fiyatına yüzde 10 fiyat artışı yapsan içtiğin kahve de yüzde 10 artıyor. Bunun içerisinde elektrik yüzde 2-3 neyse onu yap. Her yerde fiyatlama davranışıyla alakalı ciddi bir problem var" dedi.

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