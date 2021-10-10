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Avrupa ülkelerinde enerji krizi! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş

Avrupa ülkelerinde enerji krizi! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş
10.10.2021 00:25
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Dünya genelinde koronavirüsün etkisinin yanında enerji sektöründeki aşırı dalgalanmalar sektördeki fiyatlara yansımaya devam ediyor. Avrupa'da özellikle elektrik ve doğal gaz fiyatları katlanırken, vatandaşlara yansıtılan fiyatlar rekor kırmayı sürdürüyor. İngiltere'de elektrik fiyatları bir yıl içinde 3 kat artarken, ülke genelinde bazı fabrikalar yükselen maliyet sonrasında üretim yapamayacak duruma gelerek fabrikalardaki çalışmalarını durdurdu. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada ise enerji fiyatlarında keskin bir artışın yaşandığı kabul edilerek büyük bir krizle karşı karşıya kalındığı kabul edildi. Yine AB tarafından düzenlenen ve resmi hesaptan paylaşılan kıta genelindeki birim elektrik fiyatları sıralamasında 37 ülke yer aldı. Almanya en yüksek birim fiyat ile dikkat çekerken Türkiye 37 ülke arasında 31.sırada yer aldı.

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