Asgari ücrette gözler kritik toplantıda! 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı?

Asgari ücret ve AGİ zam oranı bugün belli oluyor. Milyonlarca çalışanın nefesini tutarak beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez bir araya geldi. Son dakika asgari ücret zam haberini merak eden çalışanlar gelecek haberlere gözünü çevirdi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK gibi çalışan temsilcileri asgari ücrete yüksek bir zam beklentisinde. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? Asgari ücrette net ve brüt maaş kaç TL? AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili tüm detayları ve gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün saat 10.30'da Bakanlığın ev sahipliğinde başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlenecek.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği toplantıda, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.

TOPLANTILAR ÇEVRİM İÇİ YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira 3 kuruş. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRK-İŞ'TEN SON ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı: "İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Herkesin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem soruları yanıtlamıştı. Erdem geçtiğimiz yıllarda yapılan zam oranları ve enflasyon oranı üzerinden bir hesaplama yaparak 2021 asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerde bulundu.

İşte Faruk Erdem'in konuyla ilgili kaleme aldığı o yazı....

Şimdi herkes yeni asgari ücretin kaç lira olacağını merak ediyor. Bunun hesabını geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi bu yıl için de yapabiliriz. Bundan önceki hesaplamalarımıza baktığımızda açıklanan asgari ücrete çok yakın rakamlar bulduğumuz ortaya çıkıyor. Bu yıl için de sizin için bir hesap yapacağız. Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.

2020'DE NE OLDU?

Benzer bir hesaplamayı geçen yıl da yapmıştık. Geçtiğimiz yıl YEP enflasyon hedefi yüzde 11 civarındaydı. 2019 yılı sonunda enflasyon ise buna uyumlu biçimde yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Biz bu beklentiye uygun olarak artışın daha önceki yıllarda olduğu gibi enflasyonun 3 puan üstünde yani yüzde 15 civarında olabileceğini ve asgari ücretin 2.300 ile 2400 lira arasında gerçekleşeceğini tahmin etmiştik. Tahminlerimize uygun olarak yüzde 15,03 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 2.324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

2021 YILINDA ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE OLUR?

Bu güne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesapladığımızda... (Not: Faruk Erdem bu yazıyı kaleme aldığında Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 12,1'di. Daha sonra bu rakamı revize eden Merkez Bankası beklentiyi 14,18 olarak güncelledi. Yazının devamında yeni orana göre hesaplamayı güncelleyeceğiz)

İŞTE 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.

Bizim geçmiş yıllara bakarak yaptığımız hesaplamaların kaynağını oluşturan.

SON 10 YILLIK ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET TABLOSU İSE ŞÖYLE:



Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış oranı (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)

2010 599,12 760,50 9,7 6,53

2011 658,95 837,00 9,96 6,40

2012 739,79 940,50 12,20 10,45

2013 803,68 1.021,50 8,61 6,16

2014 891,03 1.134,00 11,01 7,40

2015 1.000,54 1.273,50 12,30 8,17

2016 1.300,99 1.647,00 29,32 8,81

2017 1.404,06 1.777,50 7,92 8,53

2018 1.603,12 2.029,50 14,17 11,92

2019 2.020,40 2.558,40 25,45 20,30

2020 2.324,70 2.943,00 15,03 11,84

2021 2.708,27(T) 3.428,59 (T) 16,50 (T) 14,18 (T)

T: Tahmini

2021 AGİ ZAM ORANI, AGİ NE KADAR OLACAK?

Bekar 220,73 TL - 257,15 TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL - 308,57 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 347,14 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL





Evli eşi çalışan 220,73 TL - 257,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL - 295,71 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL - 334,28 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL - 385,72 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL - 411,43 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL - 437,14 TL