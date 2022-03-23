Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Yeni formül SGK Primi mi? Süreç nasıl ilerleyecek?

1 Ocak itibariyle yüzde 50.5 zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete yeni zam gündeme geldi. Çalışanlar Temmuz zammı beklentisi içerisine girdi. Asgari ücrete ikinci zam yolunun açılması için Meclis'ten yasa çıkarılması gerekiyor. Yasa çıkarılarak yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanabilecek. Asgari ücrete yılbaşında yapılan tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini aşağı çekecek ve işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. İkinci bir toplantı ile yapılacak zam, işverenlere ek bir yük getirecek. Bu nedenle yeni destek formülleri gündeme gelecek. Maliyeti işveren ve devletin karşılayacağı prim formülü de söz konusu olabilecek. Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen yüzde 14 oranındaki SGK primi. Bu primin miktarı 700,56 lira. İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor. Bunun maliyet üzerindeki etkisi ise 775,62 lira. Toplamda bir işveren açısından ödenen primler 1.476,18 liraya ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen 150,12 lirayı bulan bir prim daha bulunuyor. Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir.

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt ücret 5.004 TL

SGK primi (% 14) 700,56 TL

İşsizlik sig. primi (% 1) 50,04 TL

Kesintiler toplamı 750,60 TL

Net asgari ücret 4253,40 TL



İŞVERENE MALİYETİ

Brüt ücret 5.004 TL

SGK primi (% 15.5) 775,62 TL

İşveren işsizlik sig. p. (% 2) 100,08 TL

Toplam maliyet 5.879,70 TL