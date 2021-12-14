Asgari ücret bunları da tetikliyor! Kıdem tazminatı, AGİ, işsizlik maaşı, sosyal destekler... İşte 2022 AGİ TABLOSU ve detaylar

2022 yılında uygulanacak asgari ücret için komisyon üçüncü toplantısını da yaptı. Dördüncü ve son toplantı bu hafta yapılacak ve bütün Türkiye'nin merak ettiği rakam ortaya çıkacak. Ancak asgari ücretin artması sadece işçileri ya da asgari ücretle maaş alanları değil bütün çalışanları ve işsizleri de olumlu etkileyecek.

Bir gösterge rakamı olan asgari ücretin artması işyerlerinde çalışan diğer personelin de zamlarını etkileyecek ve ücretler artacak. Bunun dışında 20 milyona yakın çalışanın vergi iadesi, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı kriterleri de değişecek. İşte asgari ücretin etkilerinden bazıları şöyle:

VERGİ İADESİ ARTACAK: Türkiye7de çalışan tüm işçi ve memurlar vergi iadesi olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibariyle artırılacak. Şu anda bekar bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için 456,13 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar asgari ücretteki artış oranında yükselecek.

TAZMİNATA YENİ HESAP: Yeni yılla birlikte asgari ücretlilerin kıdem ve i0hbar tazminatı tutarları da değişecek. Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrette yapılacak zamla birlikte bu tutar aratacak. Aralık ayında ayrılan bir işçiye göre Ocak ayında işten çıkartılan bir işçi daha çok tazminat alacak.

İŞSİZE YÜKSEK MAAŞ: İşsiz kalan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ücretin yüzde 80'i kadar hesaplanıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranında işsizlik ödenekleri de yükselecek. Halen en düşük işsizlik ödeneği 1431 TL, en yüksek ödenek de 2 bin 862 TL olarak uygulanıyor. Şu anda işsizlik ödeneği almakta olanlar için de eğer tavandan maaş alıyorlarsa yeni yılda ödenekleri yükselecek.

SOSYAL ÖDEMELERE AVANTAJ: 65 yaş aylığı ile engelli aylıkları ve evde bakım parası bağlanırken muhtaçlık durumuna bakılıyor. Muhtaçlık durumu tespit edilirken hane içinde kişi başına gelirin 65 yaş aylığı ve engelli aylıkları için asgari ücretin 3'te 1'inden az, engelli bakım parasında ise 3'te 2'sinden az olması gerekiyor. Asgari ücretteki artışın yüksek olması bu ödemelerden daha fazla vatandaşın yararlanmasını sağlayacak.

PRİMLER ARTACAK

Asgari ücretin artmasıyla birlikte ödenen SSK ve Bağ-Kur primleriyle isteğe bağlı ödenen primler ve GSS primleri de artmış olacak. Bu primler brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar hesaplanıyor. Bu arada borçlanma miktarları da artacak. Yani askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar Ocak ayından itibaren daha yüksek paralar ödenecek. Bu yüzden eğer buna ihtiyacınız varsa Aralık ayında müracaat ederek daha düşük miktarda ödeme yapma avantajını kullanabilirsiniz.

KAÇ LİRA OLACAK?

Asgari ücretin kaç lira olacağı son Asgari Ücret Tespit komisyonu toplantısıyla ortaya çıkacak. Büyük bir aksilik olmaz ise tarafların bu son toplantıda anlaşarak imza atması bekleniyor. Kulisyerden edindiğimiz bilgilere göre rakamın 4 bin liraya yaklaşacağı hatta bazı bilgelere göre 4 bin lirayı da aşarak 4070 yada 4090 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

AGİ'Lİ MAAŞLAR

Bekar

2021 - 2.825,90

%30 zamlı - 3.673,67



Eşi çalışmayan, çocuksuz

2021 - 2.879,56

%30 zamlı - 3.743,44

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu

2021 - 2.919,81

%30 zamlı - 3.795,76

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu

2021 - 2.960,05

%30 zamlı - 3.848,08

Eşi çalışmayan, 3 çocuklu

2021 - 3.013,72

%30 zamlı - 3.917,84

Eşi çalışan, çocuksuz

2021 - 2.825,90

%30 zamlı - 3.673,67

Eşi çalışan, 1 çocuklu

2021 - 2.866,14

%30 zamlı - 3.726,00

Eşi çalışan, 2 çocuklu

2021 - 2.906,39

%30 zamlı - 3.778,31

Eşi çalışan, 3 çocuklu

2021 - 2.960,05

%30 zamlı - 3.848,08

AGİ TUTARLARI

Bekar

Mevcut - 268,31

%30 zamlı - 348,80



Eşi çalışmayan, çocuksuz

Mevcut - 321,97

%30 zamlı - 418,57



Eşi çalışmayan, 1 çocuklu

Mevcut - 362,22

%30 zamlı - 470,89



Eşi çalışmayan, 2 çocuklu

Mevcut - 402,46

%30 zamlı - 523,21



Eşi çalışmayan, 3 çocuklu

Mevcut - 456,13

%30 zamlı - 592,97

Eşi çalışan, çocuksuz

Mevcut - 268,31

%30 zamlı - 348,80

Eşi çalışan, 1 çocuklu

Mevcut - 308,55

%30 zamlı - 401,13

Eşi çalışan, 2 çocuklu

Mevcut - 348,80

%30 zamlı - 453,44

Eşi çalışan, 3 çocuklu

Mevcut - 402,46

%30 zamlı - 523,21