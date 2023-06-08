Asgari ücret ara zam hangi ayda verilecek? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Yeni kabinenin göreve başlamasının ardından sıra vatandaşın gelirini, refahı artıracak adımlara geldi. Yoğun bir gündemi bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konulardan biri de asgari ücret. Bakan Işıkhan, Temmuz'da yapılacak ara zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Komisyonun en erken önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.Bakan Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyon, 3 ya da 4 toplantının ardından yeni ücreti belirleyecek. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücret 1 Temmuz itibariyle uygulamaya girecek.

İLK KRİTER ENFLASYON

Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yıl gerçekleşen enflasyon burada önemli bir veri olacak. Refah payı da dikkate alınacak.İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıkmıştı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek.

NE KADAR BEKLENİYOR?

Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 764 lirayı aşacak.Eğer asgari ücret 10 bin lira olursa bu ücretle çalışanların gelirinde yüzde 17.55 artış gerçekleşmiş olacak. Eğer artış oranı yüzde 20'ye yükseltilirse asgari ücret net 10 bin 208, brüt 12 bin 208 lirayı bulacak.Yeni asgari ücret için net 11 bin lira seviyesi de konuşulurken, bu durumda gelirde 29.31 artış yaşanacak. Brüt asgari ücret de 12 bin 941 liraya ulaşacak. Yapılacak yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 11 bin 909, brüt 14 bin 11 lira seviyesine çıkaracak.

İŞVERENE MALİYETİ

Mevcut asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira seviyesinde bulunuyor. Net 10 bin lira yapılacak asgari ücretin işverene maliyeti 13 bin 823 lira olacak.11 bin lira seviyesindeki net asgari ücretin işverene maliyeti ise 15 bin 205 lira olarak gerçekleşecek. İşverene maliyet, asgari ücret yüzde 20 artışla 10 bin 208 lira 14 bin 111, yüzde 40 artışla 11 bin 909 lira olursa 16 bin 463 lirayı bulacak.

YILLIK MI 6 AYLIK MI?

Asgari ücrete geçen yılki gibi ara zam yapılırken, belirlenecek tutar yıl sonuna kadar geçerli olacak. Aralık'ta da 2024'te geçerli olacak asgari ücret tespit edilecek.