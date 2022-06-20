Asgari ücrete zam yolda! Masadaki tüm formüllerle tek tek hesaplama yapıldı. Asgari ücret %26.10 artışla brüt 6 bin 310 TL olabilir. Net ise 5 bin 363 lira olarak hesaplandı! Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zam duyurusunda! Son viraja girildi. Yaklaşan Temmuz ayıyla birlikte tüm çalışanlar 6 aylık enflasyon verisini araştırmaya başladı. Memur ve emekliye 6 aylık enflasyonla zam gelecek. Asgari ücretli de TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyonuyla zamma kavuşabilir. İşte kalem kalem yeni ödemeler...

Çalışanların ve işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle gerçekleştireceği toplantı merakla beklenirken, yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun yansıtılması üzerinde duruluyor. Bu açıdan 6 aylık enflasyon oranının ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması söz konusu olabilecek. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu tahmini yüzde 3.77 çıktı. Buna göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40.75'e, yıllık da yüzde 76.60'a ulaşabilecek.

PRİM FORMÜLÜ

Ara zam için 6 aylık enflasyon formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 40.75 artışla 4 bin 253 liradan 5 bin 986 liraya çıkabilecek. Aralık'ta yapılan yüzde 50.5'lik zam oranı, Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyona tamamlanacak şekilde zam yapılırsa da asgari ücret yüzde 26.10 (76.60- 50.50) artacak. Bu durumda net asgari ücret 5 bin 363 lirayı bulacak. Asgari ücrete Ocak'tan itibaren vergi desteği hayata geçirildi. Temmuz'da da bir prim desteğinin söz konusu olup olmayacağı merak ediliyor. Halen brüt asgari ücret içerisinde 750,60 liralık prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti var. Asgari ücretliden hiç prim kesintisi yapılmasa, işveren zam yapmadan işçinin geliri 5 bin 4 liraya çıkıyor. Hem prim desteği hem de işverenin yapacağı artışı içeren bir ara zam formülü uygulanabileceği de konuşuluyor.

GELİRLER ARTIYOR

Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil, geniş bir kesimi etkileyecek. Örneğin asgari ücret yüzde 26.10 artışla brüt 6 bin 310, net 5 bin 363 lira olursa, bazı ödemeler şöyle değişecek:

İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret artarsa işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. Halen işsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 986, en çok 3 bin 972 lira. Bu maaş 2 bin 504-5 bin 9 lira aralığına çıkabilecek.

TAZMİNAT: Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 5 bin 4 liradan hesaplanıyor. Bu tutar 6 bin 310 liraya yükselebilecek.

RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin rapor paraları da artacak. Halen günlük ödeme ayakta tedavide 111,20, yatarak tedavide 83,40 lira. Ayakta tedavide 140,22, yatarak tedavide 105,17 lira verilebilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma yapan kadınların çalışmadıkları sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden devlet ödüyor. İŞKUR, birinci doğumda 4 bin 966, ikinci doğumda 9 bin 932, üçüncü doğumda 14 bin 898 lira yarı zamanlı çalışma ödeneği veriyor. Çalışan işverenden de yarım maaş alıyor. İŞKUR'un ödeyeceği tutar ilk doğumda 6 bin 262, ikincide 12 bin 524, üçüncüde 18 bin 786 liraya ulaşabilecek.

YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK: Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Kişi başı gelir sınırı artacak.

PRİMLER DEĞİŞECEK: Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri yükselecek. En düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da değişecek. Halen 1 aylık borçlanma için en az bin 601 lira ödenirken, bu tutar 2 bin 19 lira olabilecek.

STAJ ÜCRETİ: Staj yapan gençlere net asgari ücretin yüzde 30'undan az ücret ödenemiyor. En düşük ücret bin 276 lira. Bu tutar bin 609 liraya çıkabilecek.

DOĞUM YARDIMI: Asgari ücretliler doğum izninde 12 bin 454 lira iş göremezlik ödeneği alıyor. Bu tutar da 15 bin 704 liraya çıkabilecek.