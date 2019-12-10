KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçlarına ilişkin müjdeli haber | Video 10.12.2019 15:55

KYK borçları silinecek mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. KYK borçları ile ilgili öğrencilerin gözü gelecek olan müjdeli haberde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Burada Başkan Erdoğan'a KYK borçlarına ilişkin bir soru yöneltilmesi üzerine Başkan Erdoğan KYK borçlarının silinmesini bekleyen öğrencilere müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

KYK öğrenim kredisi borçlarının 2019 yılı sona ermeden yeniden ele alınması bekleniyor. KYK borçları için ise 3 ana başlık öne çıkıyor. Bu başlıklar KYK borçlarının tamamının silinmesi, KYK borçlarının yalnızca faizlerinin silinmesi veya KYK borçlarının silinmeden yapılandırılması.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bu konu şu anda gündemimizde. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız. Beklentiniz biliyorum borçların silinmesi olacaktır. Burada yeni çalışmalar olacaktır. O da nedir, kredi olayı kalkacaktır sadece burs verilme süreci

KYK BORÇLARI SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI

KYK borçlarının silinmesi: Bu şu anda gündemimizde, değerlendirmesini bütçeden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz bursu her müracaat eden alıyor. Kredi olayı farklı. Borçlu olanların tamamiyle bu borçların silinmesi beklentisi olacaktır. O zaman kredi ya kalkacaktır burs verme noktasına gidilecektir. Değerlendirmesini yapıp o adımları atacağız.

KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

2019 yılı son dönemlerinde ekonomi gündeminin en önemli konu başlığı genç işsiz oranı ve bu gençlerin yaşadığı KYK öğrenim kredisi borcu. Bu konuda çok sayıda siyasi önemli açıklamalarda bulunurken konu sık sık TBMM Meclis gündemine geldi. TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilmesi için soru önergeleri ile borçların tamamının silinmesi adına kanun teklifleri sunuldu. KYK öğrenim kredisi borçları adına sunulan bu soru önergeleri ve kanun teklifleri ise hükümet kanadında değerlendirildi.

HÜKÜMET KYK KREDİ BORÇLARI İÇİN ADIM ATACAK

Hükümet tarafından yapılan KYK öğrenim kredisi borcu değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapıldı. Bakan Albayrak, Meclis'te yapmış olduğu konuşması sırasında bir milletvekili tarafından sorulan KYK sorusunu değerlendirdi. Bu çerçevede bu borçlar için çalışmalar olduğunu ifade eden Bakan Albayrak daha fazla detay vermemişti.

Kulislerde elde edilen bilgilerde ise Aralık ayı sonunda yeni bir ekonomi paketinin devreye gireceği ve bu paket kapsamında KYK borçlarının da ele alınacağı öğrenildi. Bu pakette ise borçların 3 maddede ele alınması bekleniyor. Birincisi borçların tamamının bir defaya mahsus silinmesi. ikincisi sadece borç faizlerinin silinmesi ve anaparanın geri ödenmesi, üçüncüsü ise borçların yapılandırılması şeklinde. Ancak konuya dair henüz net bir açıklama yapılmadı.