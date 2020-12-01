Altında düşüş sürat kazandı! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın alarak yatırım yapan binlerce kişi fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte güncel alış satış fiyatlarını sorguluyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını görüşeceği toplantı öncesinde petrol fiyatları düşerken, güvenli liman varlıklardan çıkışların sürmesiyle altın iç ve dış piyasalarda yeni haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında düşüş devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu bağlamda 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Çeyrek altının alış fiyatı 721 liradan 715 liraya düşerken, gram altın 447,6 liradan 443,8 liraya indi. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 444,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 447,60 447,80 443,80 444,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.951,00 2.972,00 2.926,00 2.947,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 408,50 412,50 405,00 409,00 Lira(Tam) Ziynet 2.884,00 2.904,00 2.859,00 2.879,00 Yarım Ziynet 1.442,00 1.452,00 1.430,00 1.440,00 Çeyrek Ziynet 721,00 726,00 715,00 720,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 444,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720,00 lira, Cumhuriyet altını 2.947,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 444,00 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 438 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 438 bin lirayı, en yüksek ise 453 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 438 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 83 milyon 715 bin 564,96 lira, işlem miktarı ise 4.700,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 70 bin 697,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını görüşeceği toplantı öncesinde petrol fiyatları düşerken, güvenli liman varlıklardan çıkışların sürmesiyle altın iç ve dış piyasalarda yeni haftaya düşüşle başladı.

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu enerji bakanlarının da, konuyu görüşmek üzere Salı günü toplanması bekleniyor.

Rusya medyasında yayımlanan haberlerde, OPEC ve müttefikleri arasında bir çok ülkenin, 2021 Ocak ayından başlamak üzere petrol üretiminin aylık olarak kademeli artırılmasından yana olduğu belirtildi.

Rusya'nın da kademeli üretim artışını isteyen ülkeler arasında bulunduğu ve kademeli üretim artışı isteyen ülkelerin, böyle bir adım için petrol piyasalarının geçen bahar aylarına göre daha elverişli konumda olduğunu savundukları belirtildi.

Haberlere göre, Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak da, ülkenin petrol şirketlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, Rusya'nın üretimi kısıntısına ilişkin duruşunu anlattı ve şirketlerin önerelerini ve değerlendirmelerini dinledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.31 düşüşle 48.15 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.09 artışla 45.62 dolar,

- altın yüzde 0.77 düşüşle 1,773.60 dolar,

- gümüş yüzde 2.32 düşüşle 22.15 dolar,

- bakır yüzde 1.26 artışla 7,505.50 dolar,

- platin yüzde 1.00 artışla 977.35 dolar,

- paladyum yüzde 1.01 düşüşle 2,400.35 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 444 liraya, çeyrek altın 730 liraya, Cumhuriyet altını da 2,913 liraya geriledi.

Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının son dört ayın en düşüğünde olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

"ABD seçim belirsizliğinin geride kalması, aşı iyimserliği, enflasyon beklentilerinde geri çekilme derken altın dört ayın ardından 1,800 dolar/onsun altına geri geldi. Geçtiğimiz hafta aşı haberleriyle başlayan iyimserlik, Başkan Donald Trump'ın yenilgiyi kabullenmesi, eski Fed Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanlığı'na getirilmesiyle sürdü.

"Bu gelişmeler altının uzun süredir tutunduğu 1,850 dolar/ons desteğinin kırılmasına sebep oldu. Ortadan kalkan belirsizlikle piyasalardaki risk iştahı artarken, Dow Jones endeksinde 30,000 seviyesi aşılarak yeni bir rekor kaydedildi.

"Haftalık kapanışa doğru ABD'de şükran günü olması dolayısıyla işlem hacimleri düşerken, altın tarafındaki satışlar derinleşti. Haftayı 1,786 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki haftaya kıyasla yüzde 4.5 kayıp yaşamış oldu ve 200 günlük ortalamanın altında bir kapanış yaptı.

"Merkez Bankaları'nın genişlemeci politikalarını sürdürmelerine rağmen altında düşüş yaşanması, yapılan teşviklerin enflasyon yaratma konusundaki kaygıları sürdürmesi olarak değerlendirilebilir.

"Enflasyon beklentilerinde yaşanacak toparlanmayla birlikte altının da tekrardan yükselişini izleyebiliriz. Ancak satış trendinin bir süre daha devam etmesi durumunda 1,740 dolar/ons önemli bir destek konumunda olacak.

"Gümüş de altınla paralel hareket etmesinin yanı sıra geçen haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Haftalık seansa 24.17 dolar/onstan başlayan beyaz maden, 22.34 dolar/ons ile son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti. Kapanışı 22,69 dolar/onstan yapan beyaz maden, yüzde 6.1'lik kaybı hanesine yazmış oldu. Altın-gümüş rasyosu ise gümüşün aleyhine işlemeye devam ederken 79 seviyesinin üzeri geçtiğimiz hafta test edildi.

"Platin ise geçtiğimiz haftayı da yeşilde kapatmayı başarırken, endüstriyel toparlanmadan payına düşen katkıyı alacak beklentisiyle 970 dolar/onsun üzerine kadar uzandı. 969 dolar/onstan haftayı kapatan platin, yüzde 2.1 kazancı hanesine yazmış oldu.

"Paladyum da platinle benzer şekilde endüstriyel büyüme beklentisiyle haftayı yeşilde kapatmayı başardı. Paladyum 2,426 dolar/onsla haftayı tamamlarken yüzde 4.2 kazançla haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda sert düşen altın fiyatıyla birlikte alıcıların iştahlandığı bir hafta geride kalırken, işlemler dünya fiyatların üzerinde 3.00 – 3.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 25,574 kg altın, 16,013 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."