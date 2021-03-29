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Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın yükselecek mi düşecek mi?
29.03.2021 11:36
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ A Para'da altın fiyatları değerlendirdimesinde bulundu. Altın cephesinde net bir hareketten bahsetmenin zor olduğunu ifade ederek, "Geri çekilmelerde 1700 doların altına doğru hareket olabilir. Bunlar son dipler olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında dipten dönüş altında başlayabilir" açıklamasında bulundu. Öte yandan Capital Economics altın fiyatları ile ilgili flaş bir tahminde bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte detaylar...


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