Gram altın fiyatı dün 400 lira barajını aşarak tarihi rekora ulaştı. 401 lira seviyelerinden bir süre işlem gören altının gram fiyatı, güne de 400 liranın üzerinde başladı. Altının ons fiyatı ise 1800 dolar barajını aşarak 1816 dolara kadar yükseldi. Peki altında yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para canlı yayınında gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırım alım/satım konusunda flaş uyarılarda bulunup tüyolar verdi. İşte altın uzmanının çarpıcı açıklamaları...
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram altında yükseliş sürecek mi? Altın uzmanından tüyolar 9 Temmuz 2020
09.07.2020 14:04
- Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram altında yükseliş sürecek mi? Altın uzmanından tüyolar 9 Temmuz 2020
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