Altın haftanın son gününü yükselişle kapattı! 20 Mart yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış satış ne kadar oldu? 20.03.2020 18:41

Piyasaların kapanış gününde altın haftanın son gününü yükselişle kapattı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü. Peki, 20 Mart yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış satış ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlarla altında son durum...

20 Mart anlık yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Altın fiyatlarını anlık olarak takip edenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi. İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 314 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşına müdahale edebileceğini ima eden açıklamasının ardından petrol fiyatları toparlanırken, altın da yeniden artan güvenliliman arayışlarına bağlı olarak hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.88 artarak 28.72 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.7 artarak 25.65 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 5.00 artışla 12.72 dolardan,

- altın, yüzde 1.90 artışla 1,501.24 dolardan,

- bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

- platin, yüzde 5.37 artışla 622.97 dolardan ve

- paladyum yüzde 2.29 artışla 1,690.72 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 512 liraya, Cumhuriyet altını da 2,104 liraya yükseldi.