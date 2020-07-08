Altın 9 yılın zirvesinde! 400 lira sınırında altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı! Altın yükselmeye devam edecek mi?

08.07.2020 16:25

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın bugün tarihi rekorunu kırarken; altının ons fiyatı ise 8 Kasım 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. 400 lirayı gören gram altın fiyatı altın yükselmeye devam eder mi sorusunu akıllara getirdi. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A haber canlı yayınında altına dair tüyolar vererek açıklamlarda bulundu. İşte gram, çeyrek, tam altın ve 22-18 ayar bilezik fiyatları

Altının gram fiyatı 400 lira sınırına dayanarak tarihi zirvesini geliştirirken, ons fiyatı da 9 yılın zirvesini gördü. Altının bu yükselişi sonrası yatırım planı yapanlar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak etmeye başladı İşte gram altın fiyatlarında son durum... Altının ons fiyatı 1800 doları görerek 8 Kasım 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.22 oranında yükselişle 1798 dolardan işlem gördü. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI!

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

8 Temmuz Çarşamba Kapalı Çarşı güncel altın alış satış fiyatları;

Gram Altın: 398,90 TL

Çeyrek Altın: 653,77 TL

Yarım altın fiyatı: 1.306,76 TL

Tam Altın fiyatı: 2.587,06 TL

22 Ayar Altın fiyatı: 368,20 TL

18 Ayar Altın fiyatı: 301,00 TL

14 Ayar Altın fiyatı: 234,77 TL

Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.660,73 TL

ONS Altın fiyatı: 1.803,15 Dolar

Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.468,66 TL

PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin olumlu verilerle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Covid-19 kaygılarıyla hafif geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.49 düşüşle 42.91 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.44 düşüşle 40.52 dolar,

- altın yüzde 0.06 artışla 1,785.44 dolar,

- gümüş yüzde 0.88 düşüşle 18.12 dolar,

- bakır yüzde 2.08 artışla 6,140.00 dolar,

- platin yüzde 1.30 artışla 836.77 dolar,

- paladyum yüzde 0.55 düşüşle 1,924.52 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,563 liraya geriledi.

ALTININ ONSU 1.793,35 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.793,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8471 lira, satışta 6,8745 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8419 lira, satışta 6,8693 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,2584, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,38 artışla 43,27 dolardan işlem görüyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH

Sprott Inc. CEO'su Peter Grosskopf yaptığı açıklamada, "Getiri eğrisi kontrolü faizi ve gelecek tahvil ihraçlarında ABD Hazinesi'nin genel faiz maliyetlerini kontrol etmek ya da etkilemek için uygulanabilir. Açıkların aşırı yükselmesiyle birlikte bu giderek önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.