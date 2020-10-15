Aleyna Çakır (Sema Esen) olayında son dakika gelişmesi! Kesinleşti... Ümit Can Uygun tutuklandı mı?

Son dakika Aleyna çakır gelişmesi... Müge Anlı canlı yayınında araştırılan ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır soruşturmasında, 21 yaşındaki genç kadının yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli eski sevgili Ümit Can Uygun olduğu tespit edildi. İşte Aleyna Çakır olayında son gelişmeler...

Son dakika Aleyna Çakır gelişmesi... Haziran ayında Ankara'daki evinde ölü halde bulunan ve ilk incelemeye göre intihar edildiği belirtilen Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin yeni bilgiler geldi. Atv ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan ve ardında bıraktığı soru işaretleri ile milyonların yakından takip ettiği isim olan Aleyna Çakır'ın öldüğü gece neler yaşandı? İşte Aleyna Çakır oalyında son gelişmeler...

Türkiye gündeminde infial yaratan şiddet videosunun ardından 21 yaşındaki kızları Aleyna Çakır'ın ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duran Esen ailesi, Müge Anlı'ya çıkarak yardım istedi. Kısa sürede çorap söküğü gibi gelen Aleyna Çakır'ın ölümünde, baş şüpheli Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli intiharı sonrası soruşturma derinleşti.

OLAY GECESİ ARACA BİNEN KİŞİ ÜMİT CAN UYGUN!

Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 131 gün sonra yeniden ifadesi alınan anne-baba Hatun-Mehmet Esen, baş şüpheli Ümit Can Uygun ve çevresini suçladı. İşte yeni tespitler: Gerçek adı Sema Esen'di ama Aleyna Çakır olarak biliniyordu. Olay gecesi evin yakınındaki araca binen kişi, baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun'du.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre; Aleyna'nın evinin önündeki kamera kayıtları çelişkili. Çelişkinin nedeni ise teknik nedenler ve gece saatleri olması...

Olay yeri inceleme raporuna göre; evde iki alkol şişesi bulundu. Biri kırıktı. Diğerinin ise yarısı alkol doluydu. Aleyna'nın bacaklarında morluklar vardı.

ÇELİŞKİLİ RAPOR

Aleyna'nın ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Buna göre; iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği belirtildi. Savcılık kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti. Cinayet Büro Amirliği'nin teknik imkânları kullanarak yaptığı inceleme ve HTS kayıtlarına göre, Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.

KIRŞEHİR FOTOĞRAFIYLA AİLEYE GÖZDAĞI

Ümit Can Uygun'un, Aleyna'nın ailesinin yaşadığı Kırşehir'e gitmesi ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması üzerine ailesinin ifadesine yeniden başvuruldu. Baba Mehmet Esen, "Kızımın ölüm sebebinin Ümit Uygun ve çevresi olduğunu düşünüyorum" dedi.

ALEYNA ÇAKIR'I PAVYONA ZORLA GETİRDİĞİNİ VE FUHUŞ YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ

Anne Hatun Esen ise kızıyla ölmeden bir gün önce görüntülü konuştuklarını belirterek "Ümitcan'la 16 yaşında tanıştıklarını, kendisini pavyona götürdüğünü ve zorla fuhuş yaptırdığını söyledi. Korktuğu için şikayetçi olmadı. Kızım kesinlikle intihar edecek birisi değildi" şeklinde konuştu.

131 GÜN SONRA İFADE VERDİLER

Aleyna'nın babası Mehmet Esen ifade vermelerinin ardından, "Daha önce emniyete gidip hiç ifade vermemiştik. Bugün gittik ifademizi verdik. Yani biz isterdik daha erken ifademizi vermeyi." ifadelerini kullanırken anne Sema Esen, "Emniyette gereken şeyleri konuştuk. Ümitcan'dan şikayetçiyiz. Birinci şüpheli o." dedi.

Aleyna'nın Babası "İnşallah adalet yerini bulacak." ifadelerini kullanırken Aleyna'nın Annesi "Benim çocuğumu resmen öldürmüş. Orada bir kişi, arkadaşının biri yazdı. Biraz Allah korkusu varsa, bu dünyanın bir de toprağın altı var. Oranın sorgusu daha zor." ifadelerine yer verdi.

O MESAJLARI KİM YAZDI?

Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı öldürdüğünü gördüğünü iddia eden bir şahısın acılı anne ve babaya mesaj attığı ortaya çıktı. Gelen mesajlarla ilgili açıklamalarda bulunan baba Mehmet Esen, mesajları kimin ya da neden yazdığına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Esen'in gelen mesajlarla ilgili açıklamaları;

"Şöyle diyor mesajda: Ümitcan ve üç tane arkadaşı birlikte eve giriyorlar. Evde eline eldiven takıyorlar. Ümitcan eldiven takıyor. Eldiveni taktıktan sonra bu çocuğu boğuyor öldürüyor. Ondan sonra banyodaki bornoz ipini alıp kapının koluna bağlıyor. Arka taraftan atıyor, çocuğu asıyor. Mesajda diyor ki; "Ben her şeyi gördüm. Telefona çektim, geceleri yatamıyorum. Eğer vicdanın el veriyorsa çık. Gizli de olsa git karakola ifadeni ver."

Aleyna'nın Annesi ise "Onu, en yakın tanıyan birisi attı." "Benim çocuğum oralara düşecek çocuk değildi." ifadelerini kullandı.