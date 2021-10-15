Haberler Ekonomi Videoları AGİ 327-556 TL, işsizlik maaşı 1732-3 bin 465 TL'ye çıkacak! Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Faruk Erdem anlattı!

AGİ 327-556 TL, işsizlik maaşı 1732-3 bin 465 TL'ye çıkacak! Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Faruk Erdem anlattı!

AGİ 327-556 TL, işsizlik maaşı 1732-3 bin 465 TL'ye çıkacak! Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Faruk Erdem anlattı!
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Ve peş peşe açıklama yapıldı. Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Sorusu ise gündem olamaya devam ediyor. Merkez Bankası sene sonu beklenti anketine göre enflasyon şuandan yüzde 17,63 olacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler Eylül ayı enflasyon seviyesi ise 19,58 olarak hesaplandı. 2021 Ocak ayında senelik enflasyon yüzde 14,97 olarak belirlenmişti. Buna karşın yapılan asgari ücret bekar bir işçi amacıyla brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 seviyesinde zam yapılmış oldu. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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Yeni yıl yeni asgari ücretle başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Aralık'ta belirlenecek ücret merakla beklenirken, ipuçları da var. Asgari ücrette geçen yılki gibi bir artış yapılırsa, zam yüzde 22 seviyesinde olabilecek.

Bu durumda asgari ücret net 3 bin 447 lira 50 kuruşa, brüt 4 bin 364 lira 50 kuruşa yükselecek.

Asgari ücret yüzde 22 artarsa; milyonlarca çalışanın Asgari Geçim İndirimi 327-556 lira, işsizlik maaşı ise bin 732-3 bin 465 lira aralığına çıkacak.

Ayrıca engelli, yaşlı ve evde bakım aylıklarından yararlanmak için hane içinde aranan kişi başı gelir sınırı da yükselecek.

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