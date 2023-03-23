Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde büyük heyecana yol açtı. En düşük emekli aylığı ödemesi bu kapsamda 2 bin lira artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 çıkarılıyor. Emeklerin gelirinde yüzde 36.36'ya varan artış yolu açılıyor. Bir düzenleme hayata geçirilecek müjde hem EYT düzenlemesiyle emekli olanları hem de dul ve yetimlere de yansıyacak. İşte 7 bin 500 lira müjdesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

* 7 bin 500 lira nasıl hayata geçecek?

Başkan Tayyip Erdoğan, düzenleme için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için en kısa sürede TBMM'de yasal düzenleme yapılması ve düzenlemenin ardından zamlı aylıkların Nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

* Düzenlemeden kimler yararlanacak?

7 bin 500 lira düzenlemesi SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Halen memur emeklilerinde en düşük aylık 7 bin 901 lira seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle düzenlemenin memur emeklilerine etkisi olmayacak.

Düzenleme hayata girdiğinde ek ödeme dahil emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri artıracak. Bu kişilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

* EYT'liler nasıl yararlanacak?

Taban emekli aylığı düzenlemesinden EYT'liler de yararlanacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilere de 7 bin 500 liranın altında aylık ödemesi yapılmayacak.

* Tüm emeklilere mi 2 bin lira artış olacak?

Yapılacak düzenleme sadece ek ödeme dahil aylık ödemesi 7 bin 500 liranın altında olanları kapsıyor. 7 bin 500 liranın altında ödemesi olanlarda da en çok 2 bin lira artış yaşanacak. Eline ayda 5 bin 500 lira geçenlere 7 bin 500 lira ödenmeye başlanacak. Bu tutarın üzerindeki aylıklar da (ek ödeme dahil) 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Örneğin; ayda 6 bin lira alan emeklinin gelirindeki artış bin 500 lira olacak.

* 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı?

Henüz ona ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak en düşük emekli aylığındaki artışın ardından kamuoyunda 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi oluşmaya başladı.

* Dul ve yetimler nasıl yararlanacak?

Alt sınır aylığındaki 7 bin 500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da, bu müjdeden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak. Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.

* Bayram ikramiyeleri de artacak mı?

Hem Başkan Erdoğan'ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emeklilerin talepleriyle ilgili hükümetin yaptığı çalışmaları işaret etmesi, dikkatleri bayram ikramiyelerine yöneltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı alternatif çalışmalarda, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 100'er lira olarak verilen ikramiyelerde de artışa yer verilirken, bu konuda da ilerleyen günlerde adımların atılacağı öğrenildi.

EMEKLİLER MEMNUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirterek, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının, kendilerini memnun ettiğini söyledi. Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güvenirliliği, saygınlığı, norm ve standart birliği için gereklidir" dedi.

DUL VE YETİMLERE EN AZ NE KADAR ÖDENECEK?

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük tutar: 4.125 TL

Yeni en düşük tutar: 5.625 TL

YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük tutar: 2.750 TL

Yeni en düşük tutar: 3.750 TL

YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI)

Mevcut en düşük tutar: 1.375 TL

Yeni en düşük tutar: 1.875 TL