5 Mart CANLI altın fiyatları! Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 5 Mart altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Haftanın son işlem günü olan 5 Mart'a altın fiyatları aşağı yönlü hareketle başladı. Gram altın güne 409 lira alış 411 lira satış fiyatları ile başladı. İşte canlı takip edebileceğiniz gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları!

Kapalıçarşı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları arama motorlarında takip edilen konuların başında geliyor. 5 Mart altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Haftanın son işlem günü olan 5 Mart'a altın fiyatları aşağı yönlü hareketle başladı. Gram altın güne 409 lira alış 411 lira satış fiyatları ile başladı. İşte canlı takip edebileceğiniz gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları!

5 MART ALTIN FİYATLARI!

Saat 08:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde görülüyor:

GRAM ALTIN FİYATI

408,81

411,18

%-0,36

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

408,42

408,50

%-0,46

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.693,45

1.693,91

%-0,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI

654,16

668,63

%-0,46

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

223,85

270,63

%-0,35

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

369,84

398,14

%-0,34

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 409,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 409 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 409,20 liradan, 2 bin 695 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 716 liradan, 373 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 377 liradan, 2 bin 634 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 654 liradan, bin 317 liradan alınan Yarım Ziynet bin 327 liradan ve 659 liradan alınan Çeyrek Ziynet 664 liradan satıldı.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 410 bin 50 lirayı, en yüksek ise 414 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 412 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 267 bin 390,68 lira, işlem miktarı ise 2.762,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 121 milyon 452 bin 425,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, MKS Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.