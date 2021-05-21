3.000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır? 5.000 TL hibe başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet esnaf hibe başvuru ekranı! İşte detaylar...

3.000 - 5.000 TL hibe desteği başvuru ekranı erişime açılıyor. 3.000 - 5.000 TL esnaf hibe başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet esnaf hibe başvuru ekranı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaflara verilecek olan desteklerin başlayacağı tarihi açıkladı. Hibe destek programına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay e-Devlet üzerinden yapılacak. Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Hibe desteğinden kimler yararlanabilir? Hangi meslek grubu ne kadar destek alacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. İşte e-Devlet hibe başvurusu yöntemi...

ESNAF HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan esnaflara yönelik olarak hibe programı hazırlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş hibe programına başvuruların 25 Mayıs 2021'de başlayacağını ve 1 ay boyunca süreceğini açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.

ESNAF HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL destek müjdesi verdi. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler nasıl ve nereden başvuru yapılacağını ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Bakan Muş esnaf hibe desteği hakkındaki ayrıntıları şöyle açıkladı: "Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."