22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Yüzde 0.15 azalış! 0,70 kuruş düşüş sonrası...

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları gün sonu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 463,00 lirayla kapattı. Altın piyasasında, en düşük 460 bin lirayı, en yüksek ise 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 462 bin 500 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.824,56 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Büyük ve küçük ölçekte altın yatırımı yapanlar akşam saatlerinde fiyatlardaki son durumu merak ederek sorgulatmalar yapıyor. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bu bağlamda çok araştırılmakta. Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında, Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların hemen üzerinde yatay hareket ederken, ABD'de de aşılımaların başlayacağının açıklanması üzerine altın fiyatları hafif geriledi. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 463,00 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,50 463,70 462,80 463,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.055,00 3.076,00 3.051,00 3.072,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 423,00 427,00 422,25 426,25 Lira(Tam) Ziynet 2.985,00 3.005,00 2.982,00 3.002,00 Yarım Ziynet 1.493,00 1.503,00 1.491,00 1.501,00 Çeyrek Ziynet 747,00 752,00 745,00 750,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 463,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 463,00 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin lirayı, en yüksek ise 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 639 bin 276,20 lira, işlem miktarı ise 3.941,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 835 milyon 833 bin 612,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası sıralandı.

ALTININ ONSU 1.824,56 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.824,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 düşüşle 462 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8644 lira, satışta 7,8959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9293 lira, satışta 7,9611 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2134, sterlin/dolar paritesi 1,3343, dolar/yen paritesi de 103,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,34 yükselerek 50,03 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında, Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların hemen üzerinde yatay hareket ederken, ABD'de de aşılımaların başlayacağının açıklanması üzerine altın fiyatları hafif geriledi.



Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılamanın başlayacak olması, hisse senedi borsalarındı yukarı yönlü etkilerken, belirsizlik dönemlerinin güvenli limanı altın fiyatlarını aşağıya çekti.

Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.98 artışla 50.56 dolar,



- Batı Teksas yüzde 1.26 artışla 47.33 dolar,



- altın yüzde 0.37 düşüşle 1,832.41 dolar,



- gümüş yüzde 0.41 artışla 24.05 dolar,



- bakır yüzde 1.33 düşüşle 7,768.50 dolar,



- platin yüzde 0.94 artışla 1,023.51 dolar,



- paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,314.86 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,019 liraya geriledi.

Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının "yeni yönü"nün, ABD'de üzerinde tartışılan yeni teşvik paketine bağlo olduğu belirtildi ve şöyle denildi:



"Altın, teşvik paketi gelişmeleriyle son iki haftanın en yüksek seviyesine kadar yükselmesine rağmen bu yükselişini haftanın sonuna kadar taşıyamadı. Aşı haberleriyle hızla geri gelme sürecine başlayan altın, artık aşıya dair yeni gelişmelere kayıtsız kalarak yoluna devam ediyor.



"Geçen haftanın en önemli konularından biri olan ABD mali teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesi altını destekleyen unsur olarak öne çıktı. İlk etapta 908 milyar dolarlık bir teşvik paketinin senatodan geçerek yasalaşması beklenirken, sarı maden de bu gelişmelerden pozitif yönlü etkilenerek 1875 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

"Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası toplantısının dikkatle takip edildiği haftada AMB faiz konusunda bir değişikliğe gitmezken, 500 milyar euro daha ek tahvil alım programı yapacağını açıkladı. Karar sonrası Başkan Christane Lagarde risklere dikkat çekerek parasal genişlemenin bir süre daha devam etmesinin zorunluluğunu vurguladı.



"Bu gelişmenin altına pozitif yönlü etki etmesine karşın, ABD senatosunda teşvik paketine dair atılmamış her adım altın fiyatını baskı altına almaya devam ediyor. Bu yaşananların ardından altın, haftayı 1,839 dolar/onstan tamamlarken önceki haftaya kıyasla yerinde saymış oldu. ABD'deki teşvik paketi, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve aşı gelişmeleri önümüzdeki haftanın önemle takip edilecek gelişmeleri olarak öne çıkacak.

"Gümüş ise 24.86 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son üç haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın, hafta sonunda bu seviyedeki yerine koruyamayarak kırmızıya döndüğü bir haftayı geride bıraktı. 23.93 dolar/ons seviyesinde seansı tamamlayan beyaza maden, yüzde 1.0 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Platin, üst üste üç haftayı yeşilde kapatarak rallisini sürdürürken, geçtiğimiz haftayı kırmızıda kapatarak rallisine ara vermiş oldu. 1,060 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1,012 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlarken yüzde 4.5 kayıpla haftayı tamamladı. Platin 1,030 dolar/ons seviyesinin üzerinden tutunmayı başarabilirse yukarı yönlü rallisine tekrardan geri dönebilecektir.



"Paladyum da haftayı kırmızıda kapatmaktan kaçamazken, 2,300 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 2,321 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, yüzde 1.4 kaybı hanesine yazarak seansı tamamladı.



"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta da düşük hacimli seanslar devam ederken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0-2.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 13,172 kg altın, 3,951 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."