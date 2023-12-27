2024 Asgari Ücret Zammı Belli Oldu! Bakan Işıkhan son dakika açıkladı! Asgari ücret zammıyla İşsizlik, Kıdem tazminatı, Yaşlılık ve Engelli maaşı da değişti! İşte kalem kalem yeni ücretler

2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyordu. Merakla beklenen kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan resmen duyurdu. Bakan Işıkhan, "Yüzde 49 artışla yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi" diyerek duyurdu.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.

Asgari ücretin esas manasıyla bir sosyal koruma ücreti olduğunu ifade eden Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil ettiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai hedefinin tüm tarafların görüş ve talepleri ile mevcut sosyo-ekonomik koşullarını gözeterek söz konusu sınırı belirlemek olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz ise işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında bir hakem rolü üstlenmektir. Ben öncelikle, bu süreci olumlu ve makul yaklaşımlarıyla ortak bir mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'a ve TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Gerek işveren tarafımız gerekse işçi tarafımız gerçekten de hem çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem de ülkemizin mevcut şartlarını son derece rasyonel bir düzlemde ele alarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Bu süreçte çalışanlarımızın refahı noktasında büyük özveri gösteren TİSK Başkanımız Özgür Bey'e de özel teşekkür etmek istiyorum. Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü noktasında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımın sergilenmesini de çalışma hayatımızın geleceği açısından çok çok önemli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum."

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme ve işçi, işveren ve istihdamı aynı anda koruma kararlılığına liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete, önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üretenin, işverenin ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

"YENİ ASGARİ ÜCRETİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Işıkhan, yatırım, üretim, istihdam vizyonuyla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için katma değer üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını, tüm paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.





Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Yeni asgari ücretin çalışan, üreten ve büyüyen ülkemiz için ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 23.502 LİRA

Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 liraya yükseleceği hesaplandı.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı halen en az 5 bin 365, en çok 10 bin 731 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira ödeniyor. Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin lira, en yükseği de 16 bin 1 lira olacak.

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek.

KIDEM TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak.

Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 13 bin 414 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 13 bin 312 lira veriliyor.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 20 bin 2 liraya çıkacak.

Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 19 bin 850 lira olacak.

İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak.

İş Kanunu'na göre; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta tutarında ihbar tazminatı ödeniyor. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesiliyor.

Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 5 bin 273 liradan 7 bin 863 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 10 bin 547 liradan 15 bin 726 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 15 bin 820 liradan 23 bin 590 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 21 bin 94 liradan 31 bin 453 liraya yükselecek.

RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 223,58, ayakta tedavide de 298,10 lira. Ocak zammıyla günlük en az yatarak tedavide 333,38, ayakta tedavide 444,50 lira ödenecek.

ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Asgari ücretliler doğum izninde 33 bin 387 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği alıyor. Bu para, asgari ücret zammıyla 49 bin 783 liraya yükselecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye toplam 13 bin 312 lira veriyor.

Bu tutar asgari ücret zammıyla 19 bin 850 liraya çıkacak.

STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 3 bin 420 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 5 bin 701 lira ödeniyor.

Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre 2 bin 550-5 bin 100 lira olacak.

Kalfalık yeterliliğini kazanana da 8 bin 501 lira verilecek.

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK: 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 5 bin 667 liraya, evde bakım desteğinde 11 bin 334 liraya çıkacak.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.







BAŞKAN ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





ASGARİ ÜCRET NEREDEN NEREYE GELDİ?



2002: 164 TL

2003: 226 TL

2004: 303 TL

2005: 350 TL

2006: 380 TL

2007: 403 TL

2008: 481 TL

2009: 523 TL

2010: 546 TL

2011: 629 TL

2012: 701 TL

2013: 773 TL

2014: 846 TL

2015: 949 TL

2016: 1.300 TL

2017: 1.404 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2.020 TL

2020: 2.324 TL

2021: 2825 TL

2022 OCAK: 4.253 TL

2022 TEMMUZ: 5.500 TL

2023 OCAK: 8.500 TL

2023 TEMMUZ: 11.402 TL

2024: 17.002 TL