Milyonların Ocak zammı için artık son viraja girildi. Yeni yılın ilk ayında maaşları artacak memurlar ve emekliler zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak tarihine kilitlendi. Bu tarihte açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kimin maaşının ne kadar artacağını ortaya koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

YENİ İPUCU GELDİ

Son veri beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi. Anketteki yüzde 66.80'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 18.27 zam alacak.

MEMURA EN AZ 10.768 TL

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 918, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 491 liraya yükselecek.Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Yüzde 18.27'lik tahmine göre halen bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak.Yine memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.65 yaşlığı eğer memur maaş katsayısı yüzde 18.27 artarsa bin 817 liraya, evde bakım desteği 3 bin 945 liraya, engelli aylığı bin 450-2 bin 176 liraya çıkacak.Ocak'ta maaşlara yansıtılacak zam oranlarına bir refah payı eklenmesi beklentisi bulunuyor.Ayrıca emeklilerde taban aylık ödemesinin yükseltilmesi gündemde.Memurlar ve memur emeklilerine yönelik ek gösterge düzenlemesi de yeni yılın ilk ayında maaşlara yansıyacak. Böylece zamlara ilaveten ek artış yapılacak.

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut maaş: 3.500

% 17.17 zamlı maaş: 4.100,95

Mevcut maaş: 3.600

% 17.17 zamlı maaş: 4.218,12

Mevcut maaş: 3.700

% 17.17 zamlı maaş: 4.335,29

Mevcut maaş: 3.800

% 17.17 zamlı maaş: 4.452,46

Mevcut maaş: 3.900

% 17.17 zamlı maaş: 4.569,63

Mevcut maaş: 4.000

% 17.17 zamlı maaş: 4.686,80

Mevcut maaş: 4.100

% 17.17 zamlı maaş: 4.803,97

Mevcut maaş: 4.200

% 17.17 zamlı maaş: 4.921,14

Mevcut maaş: 4.300

% 17.17 zamlı maaş: 5.038,31

Mevcut maaş: 4.400

% 17.17 zamlı maaş: 5.155,48

Mevcut maaş: 4.500

% 17.17 zamlı maaş: 5.272,65

Mevcut maaş: 4.600

% 17.17 zamlı maaş: 5.389,82

Mevcut maaş: 4.700

% 17.17 zamlı maaş: 5.506,99

Mevcut maaş: 4.800

% 17.17 zamlı maaş: 5.624,16

Mevcut maaş: 4.900

% 17.17 zamlı maaş: 5.741,33

Mevcut maaş: 5.000

% 17.17 zamlı maaş: 5.858,50

Mevcut maaş: 5.100

% 17.17 zamlı maaş: 5.975,67

Mevcut maaş: 5.200

% 17.17 zamlı maaş: 6.092,84

Mevcut maaş: 5.300

% 17.17 zamlı maaş: 6.210,01

Mevcut maaş: 5.400

% 17.17 zamlı maaş: 6.327,18

Mevcut maaş: 5.500

% 17.17 zamlı maaş: 6.444,35

Mevcut maaş: 5.600

% 17.17 zamlı maaş: 6.561,52

Mevcut maaş: 5.700

% 17.17 zamlı maaş: 6.678,69

Mevcut maaş: 5.800

% 17.17 zamlı maaş: 6.795,86

Mevcut maaş: 5.900

% 17.17 zamlı maaş: 6.913,03

Mevcut maaş: 6.000

% 17.17 zamlı maaş: 7.030,20

Mevcut maaş: 6.100

% 17.17 zamlı maaş: 7.147,37

Mevcut maaş: 6.200

% 17.17 zamlı maaş: 7.264,54

Mevcut maaş: 6.300

% 17.17 zamlı maaş: 7.381,71

Mevcut maaş: 6.400

% 17.17 zamlı maaş: 7.498,88

Mevcut maaş: 6.500

% 17.17 zamlı maaş: 7.616,05

Mevcut maaş: 6.600

% 17.17 zamlı maaş: 7.733,22

Mevcut maaş: 6.700

% 17.17 zamlı maaş: 7.850,39

Mevcut maaş: 6.800

% 17.17 zamlı maaş: 7.967,56

Mevcut maaş: 6.900

% 17.17 zamlı maaş: 8.084,73

Mevcut maaş: 7.000

% 17.17 zamlı maaş: 8.201,90

Mevcut maaş: 7.100

% 17.17 zamlı maaş: 8.319,07

Mevcut maaş: 7.200

% 17.17 zamlı maaş: 8.436,24

Mevcut maaş: 7.300

% 17.17 zamlı maaş: 8.553,41

Mevcut maaş: 7.400

% 17.17 zamlı maaş: 8.670,58

Mevcut maaş: 7.500

% 17.17 zamlı maaş: 8.787,75

Mevcut maaş: 7.600

% 17.17 zamlı maaş: 8.904,92

Mevcut maaş: 7.700

% 17.17 zamlı maaş: 9.022,09

Mevcut maaş: 7.800

% 17.17 zamlı maaş: 9.139,26

Mevcut maaş: 8.100

% 17.17 zamlı maaş: 9.490,77

Mevcut maaş: 8.200

% 17.17 zamlı maaş: 9.607,94

Mevcut maaş: 8.300

% 17.17 zamlı maaş: 9.725,11

Mevcut maaş: 8.400

% 17.17 zamlı maaş: 9.842,28

Mevcut maaş: 8.500

% 17.17 zamlı maaş: 9.959,45

Mevcut maaş: 8.600

% 17.17 zamlı maaş: 10.076,62

Mevcut maaş: 8.700

% 17.17 zamlı maaş: 10.193,79

Mevcut maaş: 8.800

% 17.17 zamlı maaş: 10.310,96