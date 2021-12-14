2022 Asgari Ücrette rakam belli oldu mu? Faruk Erdem tüyoyu yorumladı: Destekler noktasında bir karara varılmış

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücretin 4. toplantısıyla ilgili net bir açıklama gelmezken toplantının bu hafta içerisinde yapılması ve zam tutarının vatandaşlara açıklanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTADAN BERİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR

Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bir çalışma var. Hafta sonu da yoğun bir mesai verildi. Bugün dördüncü toplantının yapılmasını bekliyorduk. Toplantı sonrasında asgari ücretin açıklanması bekleniyordu.

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." dedi.

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.

A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Bekleyip göreceğiz ama geldiğimiz noktada Çalışma Bakanımız çok ciddi bir rakam verileceği noktasında bir açıklama yaptı." dedi.

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları...

Asgari ücretle ilgili biz bir rakam açıkladık. 4.000 liranın üzerinde 4.070 – 4.090 gibi bir rakam açıklamıştık. Duyumlarımızdan gelen rakamdı bu. Kaynaklarımızdan aldığımız rakamdı. Resmi olarak 3 toplantı yapıldı ama gayri resmi bir sürü toplantı oluyor. Hafta sonu bütün temaslar devam etti. Oradaki çalışma devam ediyor.

VERGİ DİLİMİNDE ÇALIŞMA

Vergi dilimleriyle ilgili bazı talepler olmuştu. Şu anda vergi diliminde 24 bin TL yıllık geliriniz varsa siz yüzde 15'lik vergi dilimine geçiyorsunuz yani yüzde 15 vergi ödüyorsunuz. Ama bunu aştığınız sürece vergi diliminiz yüzde 20 oluyor.

Söylediğimiz rakam olursa onun brütü de 5.000 lirayı geçeceğine göre ilk vergi dilimi 60 bin lirayı bulmuş olacak. Dolayısıyla bu noktada asgari ücretin ilk vergi diliminde kalması noktasında bir çalışma var. Sonraki vergi diliminde ise yüzde 10 vergi olması çalışması var. Çalışanların maaşından kesilen verginin daha az olması noktasına geliniyor.