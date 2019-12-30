2020 yılı emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli 2020 Ocak maaşı zammı ne kadar, kaç TL? 30.12.2019 13:45

Emeklilerin Ocak zammının belli olmasına sayılı gün kaldı. Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek. Zam oranlarını enflasyon gösterirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak. Peki SSK SGK ve BAĞ-KUR maaşı ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ikramiye ne kadar?

Yaklaşık 13 milyon emekli maaş, ek ödeme ve promosyon haberine kilitlendi. SGK ve BAĞ-KUR için ek ödeme,promosyon ve Seyyanen zammı ne durumda? Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları ne kadar artacak? Hangi emekli kaç TL aylık alacak? İşte 2020 emekli zam oranları… Son verilere göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek.

EMEKLİ MAAŞI TAVAN TABAN MAAŞI NE KADAR?

En yüksek emekli maaşı aylığı alanlar yani maaşı 5 bin 660 TL olan emeklilerin maaşları da yüzde 8,49'luk oranla 6 bin 139 TL'ye yükselecek. Bunun yanı sıra yapılacak olan yüzde 4 zam ile birlikte bu tutar artacak olup ödenecek en yüksek maaş 6 bin 385 TL'ye çıkacak. Sosyal Güvenlik Uzmanlarının belirttiği üzere yeni yılda emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 8 oranında artış gösterecek. Yüzde 8'lik artış ise emekli maaşlarında yaklaşık 500 TL artışa sebep olabilir.

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmesi konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama yapılırsa haberimizin içeriğinde yer alacak.

EMEKLİYE EK ÖDEME NE KADAR?

Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek. Yaklaşık olarak yüzde 5,71 artış olması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek ödemeleri gelire göre 67,48 ile 336,16 lira arasında artmış olacak.

EMEKLİLERE 2020 BANKA PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalan emeklilere promosyon uygulaması 3. yılını geride bırakıyor. 3 yıllığına emeklilerle sözleşme yapan bankalar, 2020 yılı itibari ile yeniden 3 yıllığına sözleşme karşılığı emeklilere teklif edeceği promosyon miktarları için hazırlıklarını sürdürüyor.

2017 Mart ayında bankalar ilk kez üç yıllığına bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödemelerini gerçekleştirmişti. 2020 yılı itibari ile biten sözleşmelerle birlikte söz konusu promosyon ödemelerinde artış olması ön görülüyor.

Ayrıca 2020 emekli banka promosyon ödemelerinin yine 2017 yılında olduğu gibi Mart ayında ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE VERİLEN PROMOSYONLAR AYLIK 10 TL'YE GELİYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini söyleyerek bundan sonraki gelişmelerin de takipçisi olacaklarını belirtti.

Emekli aylığı karşılığı ödenen banka promosyonu aylık olarak 10 TL gibi bir miktara denk geldiğini ifade eden Ergün, şu ifadeleri kullandı;

"Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı. Emeklilerin banka promosyonları, yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından günün koşulları dikkate alınarak artırılmalı."

2020 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son verilere göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü ve 5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 62,76 ile 312,61 TL arasında artış yapılacak, en düşük aylık ise bin 244 TL 62 kuruşa çıkacak. Emekliler, kesin zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek. Yeni maaşlar yapılan zammın akabinde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Emeklilerin Ocak zammının belli olmasına sayılı gün kaldı. Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek. Zam oranlarını enflasyon gösterirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan, artış yüzde 6.29 olursa 6 bin 257 lira 50 kuruşa ulaşacak. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5.71 çıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

OCAK AYI EMEKLİ ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Mevcut Maaş % 5.31 Zamlı %6.82 Zamlı

Bağ-Kur Esnaf Emeklisi 1.675,22 TL 1.764,17 TL 1.789,47 TL

Bağ-Kur Tarım Emeklisi 1.249,19 TL 1.315,52 TL 1.334,38 TL

SSK (2000 Öncesi Emekli) 1.982,78 TL 2.088,07 TL 2.118,01 TL

SSK (200 Sonrası Emekli) 1.181,87 TL 1.244,63 TL 1.262,47 TL

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor. Sorgulama yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

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