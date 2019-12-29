2020 yılı emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 Ocak emekli zam oranı ne kadar? 29.12.2019 10:31

Emekli vatandaşlar maaşlarına yapılacak zammı büyük bir merakla bekliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamayı beklemeye başladı.Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. Peki, 2020 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...

2020 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı için geri sayım devam ederken yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak'ta ise memur emeklilerine çifte zam göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29'luk enflasyon farkı eklenecek. Peki, emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilenler...

2020 YILI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak.

Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 510 liraya, eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradan 477 liraya çıkabilecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.

637 lira olan 65 yaş aylığı, 671 liraya yükselebilecek.

Bin 384 lira tutarındaki evde bakım desteği, bin 457 liraya çıkabilecek.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ve memur emeklisi maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Ocak'ta ise memur emeklilerine çifte zam göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29'luk enflasyon farkı eklenecek.