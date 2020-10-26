ÖTV, KDV ve KYK borçları son dakika silindi mi? Vergi affı neleri kapsıyor? 500 milyar liraya ulaşan yeniden yapılandırma düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020'den önceki borçlar girecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da bu kapsamda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile bugüne kadarki en kapsamlı yapılandırma paketi için çalışmalara başladı. Öğrenim kredisi borç yapılandırma kararı da bu paket kapsamına alındı. Peki KYK borçları için af gelecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

ÖTV, KDV ve KYK borçları son dakika silindi mi? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda yapılandırma işlemleri verilen önergelerle yapılan düzenlemelere göre, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçlarını kapsıyor. Üniversite eğitimi zamanınca eğitim ve öğretim giderleri için devletten öğrenim kredisi alan talebeler eğitimlerini bitirdikten sonra aldıkları kredileri geri ödemeye başlıyor. Bir hayli öğrenci ise mevzubahisi öğrenim kredilerini geri ödemekte güçlük çekiyor. Bu süreçte işleyen faizlerle beraber borçlar daha da işin içinden çıkılmaz bir hale dönüşüyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek

KYK BORÇLARI İÇİN 1 YIL ERTELEME GELEBİLİR!

KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.



VERGİ AFFI KAPSAMINA ALINAN BORÇLAR

Verilen önergelerle yapılan düzenlemelere göre, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun aktardığına göre sigara cezaları ise yapılandırmanın dışında olacak. Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020'den önceki borçlar girecek.

GECİKME ZAMMININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR

Yapılandırma hakkı için yıl sonuna kadar müracaat edilecek. Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak. Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.

Taksitler 2 ayda bir ödenecek ve 36 aya kadar taksitlendirilebilecek. İlk taksit ödemeleri 2021 Ocak ayında başlayacak. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da komisyona bilgi verirken, kendi alanlarında 289 milyar liralık bir alacağın yapılandırma kapsamında olduğunu belirtti. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili verileri de paylaşan Dilbay, "Burada da 3.1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar TL" dedi.

165 MİLYAR LİRALIK SGK ALACAĞINI DA KAPSIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz da komisyona bilgi verdi. SGK'nın 165 milyar liralık alacağının kapsama gireceğini belirten Yılmaz, "Genel sağlık sigortalıları da bu süre içinde gelir testine giderse herhangi bir prim borcu ödemeyecekler" diye konuştu. SGK borçları için ödemeler şubat ayında yapılacak.

ZAM VE FAİZLERDE ÖDEME KOLAYLIĞI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise gündüz saatlerinde düzenlediği basın toplantısında aidatların da kapsama alındığını belirtti. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getiren Muş, "Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ile faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor" diye konuştu.

OSB KREDİ BORÇLARI DA YAPILANDIRILACAK

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacaklarının yapılandırılacağını kaydeden Muş, organize sanayi bölgelerinin kredi borçlarının da yapılandırılacağını ifade etti.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında. Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde olacak."

.