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17 milyona yeni maaş! Emekli, memur, yaşlı, engelli ve evde yakına bakanların 2020 Ocak zammı ne kadar olacak?

25.12.2019 10:38

17 milyon kişinin Ocak zammı için ipucu enflasyon tahminleriyle geldi. Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. Peki emekli, memur, yaşlı, engelli ve evde yakına bakanların maaşı yeni yılda ne kadar olacak? Taban maaşlar ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...


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