Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni promosyon ödemeleri başlayacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç takvimi...
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni promosyon ödemeleri başlayacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Temmuz'da benzer zamlar yapılacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak. Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Emeklilere 2020'de de iki kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek.
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