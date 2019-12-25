Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? |Video 25.12.2019 10:40

Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni promosyon ödemeleri başlayacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç takvimi...