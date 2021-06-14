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14 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum! Borsa düştü mü, yükseldi mi?

14 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum! Borsa düştü mü, yükseldi mi?
14.06.2021 10:18
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Borsada yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean takip ediliyor. Geçen hafta kapanış saatlerinde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? 14 Haziran Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST 100 son durum nedir? İşte son gelişmeler...


BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 artışla 1.466,57 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,70 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.466,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm olurken, kaybettiren bir sektör endeksinin bulunmadığı görüldü.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek yüzde 0,29 artışla 1.460,86 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

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