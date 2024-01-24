▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:



İşgücü piyasalarının iki boyutu var. Aktif ve pasif işgücü politikalarımız.İŞKUR aracılığı ile yürütmüş olduğumuz aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.

Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü biz 2 katına indirdik. Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildi.

"DAHA GÜÇLÜ İŞ GÜCÜ PİYASASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kısa çalışma ödeneği, özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz doğrudan bir nakti destekti. Bu rakam 8 bin ile 12 bin arasında çalışana doğrudan verdiğimiz bir destekti. Biz bunu işsizlik sigortası fonundan karşılıyoruz.

Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğmizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük.







"PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI DÜŞÜRÜYORUZ"

Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmış olacağız. Çünkü bu desteği verdiğimizde en azında üretim aksamayacak. Bu kapsamda teşvik ve başvuru süreçlerini de uzatıyoruz.

EMEKLİLERE MÜJDE: YÜZDE 49,25 ZAM

13,5 milyonu bulan SSK ve Bağ - Kur emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz.

Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek.







SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 49,25 artışla birlikte yeni hesaplamalar şöyle:







ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00







ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25



ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75







ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50







ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25







ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00







ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

ARALIK MAAŞI: 9.050,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13







ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00







ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00







ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75







ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25

ARALIK MAAŞI: 10.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50







ARALIK MAAŞI: 10.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75

ARALIK MAAŞI: 10.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00







ARALIK MAAŞI: 10.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25

ARALIK MAAŞI: 10.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50

ARALIK MAAŞI: 10.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75







ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00

ARALIK MAAŞI: 10.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50







ARALIK MAAŞI: 11.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75

ARALIK MAAŞI: 11.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00

ARALIK MAAŞI: 11.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25







ARALIK MAAŞI: 11.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50

ARALIK MAAŞI: 11.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75

ARALIK MAAŞI: 11.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00

ARALIK MAAŞI: 11.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25







ARALIK MAAŞI: 11.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50

ARALIK MAAŞI: 11.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75

ARALIK MAAŞI: 12.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00







ARALIK MAAŞI: 12.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25

ARALIK MAAŞI: 12.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50







ARALIK MAAŞI: 12.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00

ARALIK MAAŞI: 12.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25

ARALIK MAAŞI: 12.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50

ARALIK MAAŞI: 12.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75







ARALIK MAAŞI: 12.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00

ARALIK MAAŞI: 12.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25

ARALIK MAAŞI: 13.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50

ARALIK MAAŞI: 14.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00







ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50

ARALIK MAAŞI: 16.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00

ARALIK MAAŞI: 17.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50







ARALIK MAAŞI: 18.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00

ARALIK MAAŞI: 19.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50

ARALIK MAAŞI: 20.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00