İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 ton 367 kilo skunk ve 57 bin hap ele geçirildi

Murat Kurum'dan COP31 paylaşımı: "Yarın değil şimdi! Geleceğimiz için harekete geçme zamanı"

Ankara-Tahran hattında kritik diplomasi: Başkan Erdoğan Mesut Pezeşkiyan ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde diplomatik temas: Başkan Erdoğan Felix Tshisekedi ile görüştü