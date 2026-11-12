Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal Türkiye'ye getiriliyor: 116 suç kaydı olan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
Emniyet ve istihbarat birimlerinin uluslararası alandaki takibi sonucu, kırmızı bültenle aranan ve 116 ayrı suç kaydı bulunan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan’dan Türkiye’ye getiriliyor. Kurumların ortak çalışmasıyla iade süreci tamamlanan Sayal’ın İzmir merkezli olarak 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten adam öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel