SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:19

▶️ Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed, karar metninde faiz artırımlarının bittiğini ancak faiz indirimine hazır olmadıkları sinyali verdi. Detayları ALB yatırım başekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz aktardı...

Son dakika haberi! Fed, piyasaların merakle beklediği yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine "daha fazla güven" duyana kadar faizleri düşürmeyi beklemiyor.

FOMC istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması önündeki risklerin daha iyi dengeye geldiğini değerlendiriyor.

Faizlerde yapılacak "herhangi bir ayarlama" gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olacak.

Para politikası metninden "enflasyon kontrol altına alına kadar faiz artırımı olabileceği" ifadesi silindi.

Fed son olarak Temmuz 2023'te faiz artırmış, son 3 toplantıyı ise pas geçmişti.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Uzman isim A Haber'de anlattı
31.01.2024Çarşamba
▶️ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten OVP ve enflasyon açıklaması!
31.01.2024Çarşamba
▶️ 31 Ocak piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?
31.01.2024Çarşamba
Resmi gazete trafik cezaları 31 Ocak 2024 | İndirimli ödeme süresi değişti!
31.01.2024Çarşamba
🌐💲 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? ABD MERKEZ BANKASI FED faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?
31.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Ünlü türkücü Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele! İşte o anlar… 00:16
▶️ Zara sevgilisi ile sahnede el ele!
31.01.2024Çarşamba
Fenerbahçe’de ayrılık resmileşti! İspanyol kulübüne transfer oldu! 00:34
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! İşte yeni takımı
31.01.2024Çarşamba
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 Youtube izle 🔴 31 Ocak 2024 Müge Anlı son bölüm tek parça izle 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 31 Ocak 2024 📺
31.01.2024Çarşamba
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na dev gönderme! 00:59
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na dev gönderme!
31.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA