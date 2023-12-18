Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN



Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek.

TÜİK VERİLERİ MASAYA GELECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR



Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.



PAZARLIK HANGİ ORANLA BAŞLAYACAK?

İşçi tarafı, 14 bin lira hesaplanan açlık sınırının altında teklif gelmesi durumunda masadan kalkacağını ifade ederken, pazarlığın minimum yüzde 35-40'la (15 bin 395-15 bin 962 lirayla) başlaması bekleniyor.



Memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 50 artışın da asgari ücret için referans olması bekleniyor. Yıllık ücret için artışın yüzde 55'lere kadar çıkması ve net asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde belirlenmesi de gündemde.



ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE HANGİ KALEMLER DEĞİŞECEK?



65 yaş aylığı bağlanabilmesi için gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda gelir şartı 5 bin 320 lira, yüzde 50 artması durumunda da 5 bin 700 lira olacak. 65 yaş maaşındaki artışı ise memur maaş zammı belirleyecek. Memur zammının yüzde 50 olması durumunda 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 522 liraya çıkacak. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında olacak.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını ifade ederek, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade eden Akbaşoğlu, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." diye konuştu.